Как в Самаре отмечали День народного единства

В среду, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Он учрежден в память о событиях начала XVII века, когда народное ополчение Минина и Пожарского освободил страну от польско-литовских интервентов.

В 2020 г. в День народного единства в Самаре не будет массовых гуляний из-за эпидемиологической ситуации.

Но в прошлые года в регионе всегда масштабно отмечали праздник. Так, в 2015 г. пилоты вертолетов ЦСКА ВВС выполнили фигуры высшего пилотажа над самарской набережной. Там же состоялся концерт.

В 2016 г. для самарцев выступили артисты, также жителей областной столицы знакомили с продукцией местных предприятий.

Перед чемпионатом мира по футболу в 2017 г. мероприятия в День народного единства посвятили этому событию. Сцену соорудили в виде "Самара Арены", а в павильонах презентовали макеты стадиона.

В 2018 г. центральным событием праздника стал массовый забег "Самарская миля". А на склоне площади Славы более 500 танцоров области поучаствовали в танцевальном флешмобе #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ.