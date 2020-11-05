В выходные в Самаре пойдет снег

Синоптики Приволжского УГМС прогнозирую в Самарской области туман, дождь и мокрый снег в ближайшие дни.

В четверг, 5 ноября, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +4...+9 °C.

В пятницу, 6 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C.

В субботу, 7 ноября, ночью облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...+5 °C. Днем облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 2...7 °C.