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Общество

В выходные в Самаре пойдет снег

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозирую в Самарской области туман, дождь и мокрый снег в ближайшие дни.

В четверг, 5 ноября, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +4...+9 °C.

В пятницу, 6 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C.

В субботу, 7 ноября, ночью облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...+5 °C. Днем облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 2...7 °C.

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