В Самаре молодой священник умер от коронавируса

В среду, 5 ноября, в Самаре умер клирик храма в честь Святой Троицы протоиерей Тарасий Горбатенко.
40-летний протоиерей скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Самарская епархия.
В среду, 5 ноября, в Самаре умер клирик храма в честь Святой Троицы протоиерей Тарасий Горбатенко.
40-летний протоиерей скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Самарская епархия.
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