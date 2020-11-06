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Общество

В Самаре молодой священник умер от коронавируса

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 ноября, в Самаре умер клирик храма в честь Святой Троицы протоиерей Тарасий Горбатенко.

40-летний протоиерей скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Самарская епархия.

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