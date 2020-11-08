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Общество

Ушел из жизни президент ПГУТИ Владимир Андреев

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, ушел из жизни Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, президент ПГУТИ Владимир Андреев. Об этом сообщает ректорат и профсоюзный комитет университета.

Фото: ПГУТИ

Владимир Андреев родился 27 июня 1951 года в пос. Погрузная Кошкинского района Куйбышевской области. В 1974 г. он закончил с отличием Куйбышевский электротехнический институт связи (КЭИС), а затем аспирантуру (1978 г.) и докторантуру (1991 г.) при Московском электротехническом институте связи.

Вся его трудовая деятельность связана с КЭИС — ПИИРС- ПГАТИ — ПГУТИ, где он прошел путь от ассистента кафедры до ректора и президента университета. С 2016 г. Владимир Андреев был президентом ПГУТИ, председателем Попечительского совета вуза.

Прощание состоится 10 ноября, в 12:30, у главного входа корпуса № 2 ПГУТИ на Московском шоссе, 77. Похороны пройдут на кладбище "Царевщина".

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