В Самарской области прогнозируются мокрый снег и гололедица

В Самарской области в начале неделе пройдут осадки смешанного характера при умеренном ветре, а северо-западная направленность воздушных течений обусловит устойчивое понижение температурного фона, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 9 ноября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.

Во вторник, 10 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. На дорогах образование гололедицы. Днем облачно с прояснениями. Небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -0...+5 °C.

В среду, 11 ноября, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха -1...-6 °C. На дорогах образование гололедицы. Днем облачно с прояснениями. Небольшой местами умеренный снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.

На дорогах местами гололедица.