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Общество

Самара на 15 месте в рейтинге самых мистических городов РФ

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара занимает 15 строчку рейтинга самых мистических городов РФ по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, как вы относитесь к мистике? Вы верите в существование потусторонних сил? Сталкивались ли вы или ваши знакомые с потусторонними силами? С какими?

По данным проведенного опроса 32% россиян попавших в выборку верят в существование потусторонних сил, а 12% опрошенных указали, что они или их знакомые сталкивались с ними. 

Отмечено, что по данным опроса среди тех кто указал, что сталкивался с потусторонними силами, 89% указали призраков, 7% домовых и 4% прочую нечисть.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах России. Самый мичтический город в России - Воронеж. 

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