Самара на 15 месте в рейтинге самых мистических городов РФ

Самара занимает 15 строчку рейтинга самых мистических городов РФ по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, как вы относитесь к мистике? Вы верите в существование потусторонних сил? Сталкивались ли вы или ваши знакомые с потусторонними силами? С какими?

По данным проведенного опроса 32% россиян попавших в выборку верят в существование потусторонних сил, а 12% опрошенных указали, что они или их знакомые сталкивались с ними.

Отмечено, что по данным опроса среди тех кто указал, что сталкивался с потусторонними силами, 89% указали призраков, 7% домовых и 4% прочую нечисть.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах России. Самый мичтический город в России - Воронеж.