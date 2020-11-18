В Самаре СГЭУ готовит передвижную выставку о 100-летии Плана ГОЭЛРО

СГЭУ реализует масштабный проект, посвященный 100-летию Плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). Проект СГЭУ поддержан Фондом "История Отечества". Передвижная выставка в стенах университета откроется 9 декабря.

По словам д. и. н., профессора кафедры теории права и философии Наили Тагировой, коллектив преподавателей-историков и студентов-волонтеров СГЭУ в содружестве с Российским государственным архивом в Самаре, Самарской областной универсальной научной библиотекой провели большую поисковую работу.

"В архивах и библиотеках города мы по крупицам собирали информацию об основных работниках Комиссии ГОЭЛРО — ведущих разработчиках первого в мире инновационного плана технологического переустройства национальной экономики. Студенты подготовили презентации и записали аудиоподкасты об этих людях. Сейчас мы заканчиваем работу над каталогом, стендами для выставки и доделываем сайт, где можно будет найти всю собранную информацию", — рассказала Наиля Тагирова.

Итогом работы станет передвижная выставка, посвященная 100-летию Плана ГОЭЛРО, которая откроется в Самарском государственном экономическом университете 9 декабря в 12.00.

Посетители смогут увидеть, как рождалась идея использования силы электричества, как она развивалась, как появился единый план Государственной электрификации России и был реализован в общенациональном масштабе. В 1920-е годы это была смелая программа технологической революции.

В СГЭУ подчеркнули, что ровно сто лет назад, когда страна находилась в хозяйственной разрухе после гражданской войны, в условиях продовольственного голода и эпидемий, ученые, инженеры, строители, политики, объединенные идеей электрификации, смогли предложить стране и ее народу вдохновляющую идею, фантазию, мечту, ставшую реальностью. На этом пути было много трудностей и успехов, новаций и трагедий. Этим людям посвящена передвижная выставка. В концентрированном виде выставка рассказывает о результатах, международном значении и долговременных последствиях электрификации СССР. По QR-коду желающие смогут перейти на сайт выставки и познакомиться с ней в текстовом, визуальном и аудиоформате.

Открытие выставки даст старт IX региональным Клейновским научным чтениям, где будут подведены итоги работы над проектом, намечены новые направления исследований в области экономической истории. Чтения пройдут в смешанном формате (онлайн и офлайн) 9–10 декабря 2020 года.

В стенах Самарского государственного экономического университета выставка будет работать с 9 по 15 декабря, с 16 по 21 декабря 2020 г. — ее можно будет посмотреть в Самарской областной универсальной библиотеке (СОУНБ).