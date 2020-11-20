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Общество

В Самарской области ночью ожидаются морозы до -19°C

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предстоящей ночью местами ожидается до -19°, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 20 ноября, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.

В субботу, 21 ноября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха -9...-14 °C. Местами до -19°. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 22 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха -7...-12 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

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