Работа в самарском "Инцидент Менеджменте" ведется на высоком уровне

Самарская область входит в ТОП-3 регионов в ПФО по качеству работы в системе мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент". Такую оценку дал заместитель директора АНО "Диалог" Владимир Табак во время визита в самарский ЦУР.

За день ЦУР посредством цифровой платформы "Инцидент Менеджмент" обрабатывает сотни сообщений пользователей. Вопросы, жалобы, предложения оперативно передаются исполнителям на местах.

Среднее время реагирования органов власти Самарской области на жалобы в социальных сетях, поступающие в систему "Инцидент Менеджмент", составляет 3 часа. За два месяца работы ЦУР в регионе в тестовом режиме было отработано порядка 9 тыс. инцидентов в социальных сетях.

По словам Табака, Центр позволит обобщить и приумножить передовой опыт взаимодействия с жителями в соцсетях, наработанный в Самарском регионе. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в 2017 году органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления вышли в социальную сеть "Твиттер".

Также налажен прямой диалог власти с жителями в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм". Отслеживать и реагировать на сообщения пользователей соцсетей позволяет также система "Инцидент Менеджмент", которая используется в регионе в течение последних двух лет.

"Россия — одна из тех стран, где социальные сети наиболее популярны. Соответственно, пользователи привыкли задавать в социальных сетях вопросы и хотят получать там ответы. И не просто ответы, а решения проблем, которые они обозначили. И мы признательны Президенту РФ Владимиру Путину, что он дал поручение открыть такие центры. И поддержка Президента и его администрации позволяет получать людям в регионах качественную связь благодаря таким площадкам, организованным совместно с АНО "Диалог", — отметил Владимир Табак.

Напомним, в Самарской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). В нем агрегируются абсолютно все обращения и жалобы жителей. Также он позволит сформировать новую культуру обратной связи между чиновниками и населением, сформировать единые подходы к решению типовых проблем и увеличить скорость реагирования на инциденты.

До конца года начнет работу новый цифровой сервис "ПОС. Госуслуги". Благодаря Платформе обратной связи (ПОС) каждый человек, имеющий регистрацию на портале Государственных услуг, сможет в несколько кликов направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство и получить оперативный ответ.