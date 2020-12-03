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Общество

Сквер на ул. Авроры украшен новогодней иллюминацией

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сквере на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной появились две новогодние светодинамические конструкции — аналогичные тем, которые украсили Крымскую площадь в прошлом году.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, в этом году территория нынешнего сквера была комплексно благоустроена по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Вчера за день здесь также появилась композиция из иллюминационных шаров (двух больших и двух малых). Дополнят новогоднее убранство светящиеся гирлянды, которые будут обрамлять, в том числе, новую беседку.

Надежные световые конструкции и гибкие гирлянды на каучуковой основе выдерживают даже самые крепкие морозы. Для электромонтеров они тоже не представляют никаких сложностей.

"На морозе даже быстрее работаем, чтобы не мерзнуть, то есть производительность труда повышается. Световые деревья у нас установлены в глубине сквера, а шарообразные конструкции специально разместили ближе к дороге, чтобы и у проезжающих автомобилистов поднималось настроение. Подключаться иллюминация будет к световым опорам, которые смонтированы ранее в ходе благоустройства территории", — рассказал электромонтер МП "Самарагорсвет" Павел Худяков.

После завершения монтажа иллюминацию включают вместе со всем уличным освещением. Так что уже сегодняшним вечером жители могут любоваться праздничным декором сквера.

Всего в этом году по городу смонтируют около 3000 элементов иллюминации, более 500 из которых — закупка 2020 года. До 10 декабря МП "Самарагорсвет" завершит основной объем работ.

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