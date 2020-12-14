Самарские предприятия участвуют в первом Всероссийском чемпионате по производительности

В понедельник, 14 декабря, в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированного президентом России Владимиром Путиным, стартовал первый Всероссийский чемпионат по производительности.

Чемпионат объединил сотрудников предприятий из разных отраслей экономики, представителей органов власти, вузов и региональных центров компетенций. Более 1000 участников из 55 регионов России и ближнего зарубежья соревнуются в навыках эффективного управления.

"Тема производительности труда — одна из приоритетных в нашей стране. В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. И людей, которые выходят в своей деятельности на новый уровень эффективности с помощью знаний и навыков, грамотных управленческих решений и выстраивания бизнес-процессов, становится все больше", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

В адрес программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности", которая выступает организатором чемпионата, поступило более 220 заявок. По итогам предварительного отбора к участию в чемпионате приглашены 139 команд из разных регионов России — от Калининграда до Владивостока, а также команды из Казахстана.

Самарскую область на чемпионате представляют три предприятия: ООО "Азотремстрой", АО "ТД АКОМ", ИП "Брагин".

Первый этап соревнований пройдет с 14 по 18 декабря на базе онлайн бизнес-симулятора. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, командам предстоит выбирать стратегии, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.

"В рамках соревнований мы используем симулятор, на котором проводим онлайн-обучение наших управленцев. Такой формат позволяет руководителям протестировать стратегии повышения эффективности и конкурентной борьбы в реальных рыночных условиях, но без рисков для собственных компаний. Чемпионат нацелен на решение ключевой задачи — помочь предприятиям найти рабочие инструменты для достижения цели нацпроекта: за три года повысить производительность труда минимум на 30%", — рассказала руководитель программы "Лидеры производительности", директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

В финал, который пройдет 12 февраля 2021 года в Москве, выйдут 22 команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех раундов онлайн-этапа. Финалисты презентуют свои проекты членам экспертной комиссии.