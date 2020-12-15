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Общество

Праздничная иллюминация в Самаре заработала в полном объеме

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 декабря, к 16:30 по всему городу будут полностью включены гирлянды, консоли, подвесы, светодинамические композиции.

Закончены подготовительные работы на площади им. В. В. Куйбышева. Более месяца к праздникам готовили общественные пространства — площади, парки, скверы, набережную, улицы города.

"У нас полная готовность иллюминации, муниципальные предприятия "Самарагорсвет", "Парки Самары", "Спецремстройзеленхоз", "Самарская набережная" украсили свои объекты. С сегодняшнего дня вся иллюминация будет работать в полном объеме", — рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В дальнейшем время включения будет незначительно регулироваться в зависимости от длительности светового дня. Гаснуть праздничные огни будут около 08:00. На отдельных объектах, там, где светящиеся композиции находятся в непосредственной близости к домам, работа элементов иллюминации будет приостанавливаться на ночное время — с 01:00 до 06:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

 

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