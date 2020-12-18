В Самарской области проверили состояние газового оборудования в 2 тыс. домов

В Самарской области продолжаются проверки газового оборудования с участием представителей управляющих организаций, газовых компаний и инспекторов государственной жилищной инспекции Самарской области.

В ходе рейдов проводятся проверки внутридомового, внутриквартирного газового оборудования – газовых плит, проточных нагревателей (колонок), проверяется тяга в вентиляционных каналах и дымоходах, а также состояние самих вентиляционных шахт и их оголовков. Все выявленные нарушения фиксируются.

Инспекторами ГЖИ Самарской области уже проверено более 2 тыс. многоквартирных домов. В основном, состояние газового оборудования и вентканалов исправное. Было выявлено 494 случая нарушений использования и эксплуатации газового оборудования, 80% из которых были устранены представителями специализированных организаций.

Необходимо отметить, что собственник квартиры обязан обеспечить доступ в помещение для проверки газового оборудования.

Напомним, проверку состояния газового оборудования проводит специализированная организация, с которой заключен договор у управляющей компании. Чтобы убедиться, что перед вами не мошенники, вы можете уточнить в управляющей организации, проводится ли в вашем доме проверка, какая организация имеет на это право.

Собственников квартир должны заранее уведомить о проверке, вывесив на двери каждого подъезда или на информационной доске соответствующее объявление. В объявлении должен быть указан телефон, по которому можно связаться с обслуживающей организацией. Также телефон управляющей организации указан в платёжном документе – в квитанции.

В рамках месячника по безопасному использованию газового оборудования проводится профилактическая работа с населением, разъяснение мер по обеспечению безопасного использования газового оборудования. Такая задача была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Управляющие организации размещают памятки о мерах предосторожности при использовании газовых приборов. Такие памятки можно увидеть в подъездах обслуживаемых домов, на информационных досках в офисах управляющих организаций, на обороте квитанций.