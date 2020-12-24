В новогоднюю ночь за порядком в Самаре проследят более 300 уполномоченных сотрудников

В ночь с 31 декабря на 1 января следить за порядком в Самаре будут более 300 сотрудников полиции, Росгвардии, ДНД и охранных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В преддверии новогодних праздников одним из ключевых вопросов является обеспечение безопасности на территории Самары, а также готовность оперативных служб, профильных департаментов и ведомств.

Департамент образования усилил работу по обеспечению комплексной безопасности учащихся школ и воспитанников детских садов. С руководителями всех образовательных учреждений проведены дополнительные инструктажи, совещания по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности. В период проведения новогодних и рождественских мероприятий в детских садах и школах усилены имеющиеся посты охраны, а также организовано дежурство ответственных лиц.

Несмотря на отсутствие массовых мероприятий в этом году, в Самаре создаются локации для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Основными центрами притяжения для семейных прогулок в предстоящие каникулы станут катки, зоны отдыха, горки и новогодние елки.

В целях обеспечения безопасности вход на площадь имени В.В.Куйбышева и на пространство вокруг стадиона "Самара Арена" будет осуществляться через рамочные металлодетекторы. Часть территории площади будет ограждена барьерами безопасности.

Напомним, повышенное внимание в дни новогодних праздников будет уделено пожарной безопасности. С 28 декабря по 20 января на территории города будет действовать особый противопожарный режим.