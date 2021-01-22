ФАС не стала отменять результаты торгов по благоустройству сквера возле Фабрики-кухни

Самарское УФАС РФ рассмотрело жалобу ООО "Стройцентр" на действия комиссии при проведении аукциона по благоустройству сквера "Памяти Борцам революции" (пересечение улиц Луначарского и Ново-Садовой) около Фабрики-кухни.

Антимонопольное ведомство не стало отменять результаты торгов, а жалобу признало частично обоснованной. Работы за 70 млн рублей выполнит победитель аукциона — ООО "Вектор 21".

Напомним, в начале января сразу три компании оспорили результаты торгов по благоустройству сквера у Фабрик-кухни. ФАС приостановила определение подрядчика до рассмотрения жалоб.

Рассмотрев заявление от ООО "Стройцентр", комиссия антимонопольного ведомства установила, что компании было отказано в допуске по двум пунктам приложения "Требования к товарам".

"В первом пункте содержалась информация о номинальной световой отдаче светильника, не соответствующей номинальной мощности и номинальному световому потоку светильника. Таким образом, пункт действительно не соответствовал требованиям "Закона о контрактной системе" и аукционной документации", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, ФАС выяснила, что аукционная комиссия необоснованно отказала ООО "Стройцентр" еще по одному пункту. "По мнению комиссии, по товару, указанному в данном пункте, не было информации о конкретном показателе трубного металлопроката, что не соответствовало документации об электронном аукционе", — сообщили в антимонопольной службе.

В ФАС установили, что по этому пункту участник закупки предоставил все показатели, требуемые заказчиком, и аргументация членов аукционной комиссии относительно отказа в допуске именно по этому пункту оказалась неправомерной.

В итоге жалобу ООО "Стройцентр" признали частично обоснованной. В действиях аукционной комиссии ФАС разглядела нарушение ч.5 ст. 67 закона о контрактной системе. Тем не менее, предписание не было выдано, так как решение комиссии не повлияло на результат закупки, и отклонение заявки по одному из пунктов было правомерным.

Напомним, в 2021 г. победитель торгов будет обязан демонтировать в сквере старые лестничные сходы, асфальтовое покрытие, ограждения и установить новые лестницы с пандусами, обустроить тротуары, асфальтобетонную велодорожку, сделать ограждения и освещение. Также необходимо будет установить новые скамейки, урны и остановочный павильон.

Кроме того, в сквере подрядчику нужно избавиться от старых аварийных деревьев и высадить новые; общественное пространство нужно украсить кустарниками, цветами и живой изгородью.