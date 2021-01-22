ФАС не стала отменять результаты торгов по благоустройству сквера возле Фабрики-кухни

Самарское УФАС РФ рассмотрело жалобу ООО "Стройцентр" на действия комиссии при проведении аукциона по благоустройству сквера "Памяти Борцам революции" (пересечение улиц Луначарского и Ново-Садовой) около Фабрики-кухни.
Антимонопольное ведомство не стало отменять результаты торгов, а жалобу признало частично обоснованной. Работы за 70 млн рублей выполнит победитель аукциона — ООО "Вектор 21".
Напомним, в начале января сразу три компании оспорили результаты торгов по благоустройству сквера у Фабрик-кухни. ФАС приостановила определение подрядчика до рассмотрения жалоб.
Рассмотрев заявление от ООО "Стройцентр", комиссия антимонопольного ведомства установила, что компании было отказано в допуске по двум пунктам приложения "Требования к товарам".
"В первом пункте содержалась информация о номинальной световой отдаче светильника, не соответствующей номинальной мощности и номинальному световому потоку светильника. Таким образом, пункт действительно не соответствовал требованиям "Закона о контрактной системе" и аукционной документации", — отмечается в сообщении ведомства.
Кроме того, ФАС выяснила, что аукционная комиссия необоснованно отказала ООО "Стройцентр" еще по одному пункту. "По мнению комиссии, по товару, указанному в данном пункте, не было информации о конкретном показателе трубного металлопроката, что не соответствовало документации об электронном аукционе", — сообщили в антимонопольной службе.
В ФАС установили, что по этому пункту участник закупки предоставил все показатели, требуемые заказчиком, и аргументация членов аукционной комиссии относительно отказа в допуске именно по этому пункту оказалась неправомерной.
В итоге жалобу ООО "Стройцентр" признали частично обоснованной. В действиях аукционной комиссии ФАС разглядела нарушение ч.5 ст. 67 закона о контрактной системе. Тем не менее, предписание не было выдано, так как решение комиссии не повлияло на результат закупки, и отклонение заявки по одному из пунктов было правомерным.
Напомним, в 2021 г. победитель торгов будет обязан демонтировать в сквере старые лестничные сходы, асфальтовое покрытие, ограждения и установить новые лестницы с пандусами, обустроить тротуары, асфальтобетонную велодорожку, сделать ограждения и освещение. Также необходимо будет установить новые скамейки, урны и остановочный павильон.
Кроме того, в сквере подрядчику нужно избавиться от старых аварийных деревьев и высадить новые; общественное пространство нужно украсить кустарниками, цветами и живой изгородью.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.