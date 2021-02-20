Дело о похищении владельца "ЭкоВоза" будут рассматривать присяжные

В Самарском областном суде проходит процедура отбора присяжных заседателей по уголовному делу о похищении бывшего гендиректора и владельца ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. На скамье подсудимых четверо предполагаемых участников банды Сергея Неверова: Сергей Сенькин, Роман Зимин, Евгений Егоров и Александр Браев.

Напомним, обвинение по делу по статьям о бандитизме, участии в ОПС и похищении человека подписал заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Расследование криминальной деятельности ОПГ "Невера" ведется в подразделении СК РФ, дислоцирующемся в Нижнем Новгороде. Там периодически из общего следственного производства выделяют отдельные дела на членов банды и направляют в суды регионов, где отметились бандиты.

Пропавший 7 сентября 2012 г. Александр Душков имел крупный бизнес в сфере обращения отходов не только в Тольятти, но и в Самаре. Фирмы Душкова, объединенные в группу компаний "ЭкоВоз", регулярно выигрывали муниципальные торги.

По версии следствия, в 2012 г. Сергей Неверов узнал о плане по включению акций ОАО "Автоградтранс" в программу приватизации муниципального имущества Тольятти. Он не хотел терять фактически контролируемую им организацию и решил приобрести акции компании. Однако же Душков также высказал намерение приобрести компанию, ставшее для него роковым.

В числе подозреваемых в причастности к исчезновению бизнесмена оказался помощник Неверова, старший одного из звеньев ОПС - Игорь Тырлышкин, который через четыре месяца после исчезновения Душкова был застрелен.

Тольяттинские оперативники со следователями раскрыть преступление не смогли. Потерпевшие по делу - родители и супруга Александра Душкова - добились передачи расследования в Следственный комитет России, и почти через шесть лет начались задержания подозреваемых.

По версии предварительного следствия, заказчиком устранения конкурента был Тырлышкин, который поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, который был в группировке вроде как штатным киллером (сейчас в розыске). Вскоре он вместе с Романом Зининым, которому на то момент было 28 лет, и 38-летним Сергеем Сенькиным совершили похищение предпринимателя. На показания последних, неоднократно менявшиеся, и опирается обвинение.

По их словам, рано утром 7 сентября они ждали Душкова у ограды детского дома, куда он часто приезжал, будучи благотворителем. Похищением руководил Душенков, получая указания по телефону.

Стали известны подробности похищения экс-гендиректора ГК "ЭкоВоз" В суде Самарской области прошло первое заседание по делу обвиняемых в похищении Александра Душкова. Трем подозреваемым: Роману Зинину, Александру Браеву и Сергею Стенькину - вменили также организацию и участие в преступном сообществе, бандитизм и мошенничество.

На мужчину напали, когда он шел к своему припаркованному неподалеку автомобилю Audi, и, ударив по лицу, затолкали в салон отечественной "пятерки" уже в бессознательном состоянии. За рулем был владелец автомобиля Зинин, не отошедший от вчерашнего излишнего употребления спайса. Рядом с ним сидел Стенькин, а с жертвой на заднем сиденье находился Душенков. За ними на своем Opel Astra "на всякий случай" следовал Евгений Егоров. Он сопровождал похитителей до села Подстепки, где к ним присоединился Сафронов со своим водителем.

Далее машины якобы проследовали в поле и остановились возле заросшей кустами возвышенности. Душкова выволокли из автомобиля и предоставили Сафронову единолично с ним разбираться. Разговор без свидетелей был недолгим. Все закончилось, когда Сафронов что-то прокричал и дважды выстрелил в жертву.

Покойника погрузили в багажник и отвезли в ангар на улице Офицерской. Там якобы в присутствии похитителей Сафронов самолично рубил тело. Ему помогал, по одним показаниям, Душенков, по другим - водитель Владимир. Части тела затем поместили в черные пластиковые мешки.

Сами Зинин и Стенькин, естественно, о своем участии в убийстве и расчленении не рассказывают, якобы их тошнило от этого зрелища, поэтому они уехали из ангара. Части тела то ли сожгли в стоявшей в ангаре печи, то ли перенесли в багажник сафроновского ВАЗ-2114.

Из-за противоречий в показаниях Стенкин неоднократно подвергался проверке на полиграфе. Исследования показали, что он не видел и не слышал, как Сафонов, держа в руках оружие, стрелял в Душкова, не видел,как Сафронов и Душенков расчленяли тело. В то же время, по мнению специалиста, в памяти испытуемого есть сведения, что он ударял ножом труп Душкова и присутствовал при захоронении останков.

Стенькин объяснил, что их с Зининым заставили ударить ножом уже застреленного Душкова.

Обвиняемый Браев, по версии предварительного следствия, осуществлял слежку за жертвой. Ему также вменяют и мошенничество в сфере страхования.

В предъявленном обвинении о похищении нет других вещественных доказательств, кроме данных биллинга телефонов. Обвинение базируется, в основном, на показаниях участников преступления, традиционно заинтересованных в том, чтобы валить вину друг на друга. Что они намерены рассказать присяжным, можно только предполагать. Но защита одного из подсудимых, который наотрез отрицает причастность к похищению, рассчитывает на оправдание.

Интересно отметить, что правоохранители не рискнули предъявить Сафронову обвинение ни в похищении, ни в убийстве. Однако он с 2018 г. находится под стражей по обвинению в мошенничестве.