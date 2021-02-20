16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело о похищении владельца "ЭкоВоза" будут рассматривать присяжные Тольяттинка прописала у себя в доме 91 мигранта Судимый самарец украл из сельского магазина 100 м силового кабеля Сотрудника ФГУП из Самары подозревают в получении миллионной взятки Дело главы самарского УГООКН связано с застройкой 21 квартала

Преступления Происшествия

Дело о похищении владельца "ЭкоВоза" будут рассматривать присяжные

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском областном суде проходит процедура отбора присяжных заседателей по уголовному делу о похищении бывшего гендиректора и владельца ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. На скамье подсудимых четверо предполагаемых участников банды Сергея Неверова: Сергей Сенькин, Роман Зимин, Евгений Егоров и Александр Браев.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, обвинение по делу по статьям о бандитизме, участии в ОПС и похищении человека подписал заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Расследование криминальной деятельности ОПГ "Невера" ведется в подразделении СК РФ, дислоцирующемся в Нижнем Новгороде. Там периодически из общего следственного производства выделяют отдельные дела на членов банды и направляют в суды регионов, где отметились бандиты.

Пропавший 7 сентября 2012 г. Александр Душков имел крупный бизнес в сфере обращения отходов не только в Тольятти, но и в Самаре. Фирмы Душкова, объединенные в группу компаний "ЭкоВоз", регулярно выигрывали муниципальные торги.

По версии следствия, в 2012 г. Сергей Неверов узнал о плане по включению акций ОАО "Автоградтранс" в программу приватизации муниципального имущества Тольятти. Он не хотел терять фактически контролируемую им организацию и решил приобрести акции компании. Однако же Душков также высказал намерение приобрести компанию, ставшее для него роковым.

В числе подозреваемых в причастности к исчезновению бизнесмена оказался помощник Неверова, старший одного из звеньев ОПС - Игорь Тырлышкин, который через четыре месяца после исчезновения Душкова был застрелен.

Тольяттинские оперативники со следователями раскрыть преступление не смогли. Потерпевшие по делу - родители и супруга Александра Душкова - добились передачи расследования в Следственный комитет России, и почти через шесть лет начались задержания подозреваемых.

По версии предварительного следствия, заказчиком устранения конкурента был Тырлышкин, который  поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, который был в группировке вроде как штатным киллером (сейчас в розыске). Вскоре он вместе с Романом Зининым, которому на то момент было 28 лет, и 38-летним Сергеем Сенькиным совершили похищение предпринимателя. На показания последних, неоднократно менявшиеся, и опирается обвинение.

По их словам, рано утром 7 сентября они ждали Душкова у ограды детского дома, куда он часто приезжал, будучи благотворителем. Похищением руководил Душенков, получая указания по телефону.

Стали известны подробности похищения экс-гендиректора ГК "ЭкоВоз" Стали известны подробности похищения экс-гендиректора ГК "ЭкоВоз"
В суде Самарской области прошло первое заседание по делу обвиняемых в похищении Александра Душкова. Трем подозреваемым: Роману Зинину, Александру Браеву и Сергею Стенькину - вменили также организацию и участие в преступном сообществе, бандитизм и мошенничество.

На мужчину напали, когда он шел к своему припаркованному неподалеку автомобилю Audi, и, ударив по лицу, затолкали в салон отечественной "пятерки" уже в бессознательном состоянии. За рулем был владелец автомобиля Зинин, не отошедший от вчерашнего излишнего употребления спайса. Рядом с ним сидел Стенькин, а с жертвой на заднем сиденье находился Душенков. За ними на своем Opel Astra "на всякий случай" следовал Евгений Егоров. Он сопровождал похитителей до села Подстепки, где к ним присоединился Сафронов со своим водителем.

Далее машины якобы проследовали в поле и остановились возле заросшей кустами возвышенности. Душкова выволокли из автомобиля и предоставили Сафронову единолично с ним разбираться. Разговор без свидетелей был недолгим. Все закончилось, когда Сафронов что-то прокричал и дважды выстрелил в жертву.

Покойника погрузили в багажник и отвезли в ангар на улице Офицерской. Там якобы в присутствии похитителей Сафронов самолично рубил тело. Ему помогал, по одним показаниям, Душенков, по другим - водитель Владимир. Части тела затем поместили в черные пластиковые мешки.

Сами Зинин и Стенькин, естественно, о своем участии в убийстве и расчленении не рассказывают, якобы их тошнило от этого зрелища, поэтому они уехали из ангара. Части тела то ли сожгли в стоявшей в ангаре печи, то ли перенесли в багажник сафроновского ВАЗ-2114.

Из-за противоречий в показаниях Стенкин неоднократно подвергался проверке на полиграфе. Исследования показали, что он не видел и не слышал, как Сафонов, держа в руках оружие, стрелял в Душкова, не видел,как Сафронов и Душенков расчленяли тело. В то же время, по мнению специалиста, в памяти испытуемого есть сведения, что он ударял ножом труп Душкова и присутствовал при захоронении останков.

Стенькин объяснил, что их с Зининым заставили ударить ножом уже застреленного Душкова.

Обвиняемый Браев, по версии предварительного следствия, осуществлял слежку за жертвой. Ему также вменяют и мошенничество в сфере страхования.

В предъявленном обвинении о похищении нет других вещественных доказательств, кроме данных биллинга телефонов. Обвинение базируется, в основном, на показаниях участников преступления, традиционно заинтересованных в том, чтобы валить вину друг на друга. Что они намерены рассказать присяжным, можно только предполагать. Но защита одного из подсудимых, который наотрез отрицает причастность к похищению, рассчитывает на оправдание.

Интересно отметить, что правоохранители не рискнули предъявить Сафронову обвинение ни в похищении, ни в убийстве. Однако он с 2018 г. находится под стражей по обвинению в мошенничестве.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28