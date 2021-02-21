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Общество

В Самаре снесут ветхий дом на ул. Ленинской

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районе Самары снесут ветхий дом, который попал в границы исторического поселения. На сайте городской администрации Самары опубликовано соответствующее постановление.

Аварийный дом на Ленинской, 169 (литеры Ааа.а1а2) расселят. В здании находятся три квартиры, их жильцам предоставят компенсации или новое жилье.

В официальном документе также сказано, что определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

Дом занимает участок площадью 156 кв. м.

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