При строительстве водопровода в Пестравском районе было похищено более 3 млн рублей

В Самарской области по материалам проверки соблюдения требований бюджетного законодательства при реализации нацпроекта "Экология", проведенной прокуратурой Пестравского района, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, во время прокурорской проверки было установлено, что в период с 2012 по 2015 годы подрядной организацией — ООО СК "Мосстрой" по муниципальному контракту осуществлялись работы по корректировке проектно-сметной документации и строительству второй очереди Пестравского группового водопровода. Общая сумма контракта составила 133 млн рублей.

"В 2016 году заказчиком были приняты и оплачены работы в размере 15 млн рублей, предусмотренные контрактом в части строительства резервуаров чистой и исходной воды. Вместе с тем, подрядчиком при строительстве резервуаров допущено отклонение от проектной документации. Толщина возведенного фундамента меньше предусмотренной, шаг арматуры увеличен, отсутствуют плиты перекрытий. В результате организацией было неправомерно получено из муниципального бюджета свыше 3,2 млн рублей", — поясняют в Генеральной прокуратуре РФ.

В итоге по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Пестравского района.

Напомним, 16 февраля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Самара.24" заявил, что правоохранители возбудили уголовное дело по вопросу строительства водовода, который "муниципальные власти провалили".

"Денег мы выделили, поступили деньги и из федерального бюджета. К сожалению, с задачей там не справились. И чиновники мне спокойно говорят — ну в этом году сделаем. А то, что люди еще почти год будут иметь некачественную питьевую воду, это как-то в расчет они не берут. По моей информации, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, где будут тщательно расследованы все обстоятельства — почему водовод не был своевременно запущен. По предварительной информации, в предыдущие годы были допущены хищения. Теперь этот объект у меня на контроле", — рассказал глава региона.