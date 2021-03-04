Прокуратура разъясняет: как не попасться на уловки мошенников

Прокуратура Волжского района разъясняет жителям правила, которым необходимо следовать, чтобы не стать жертвой мошенников. На вопросы отвечает заместитель прокурора Волжского района Александр Школьный.

Первое правило: никогда не разглашайте конфиденциальную информацию.

Когда Вам звонят от лица банка, помните: сотрудники банка никогда не запрашивают персональные сведения, реквизиты, ПИН и CVV коды банковской карты, а также пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены.

Сотрудника банка также не предлагают:

— установить программы удаленного доступа (или сторонние приложения) на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом технической поддержки (например, для удаления вирусов с мобильного устройства);

— перевести денежные средства на "защищенный счет";

— включить переадресацию на телефоне клиента для совершения в дальнейшем звонка от его имени в банк.

Банк может инициировать общение с клиентом только для консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансового учреждения. При этом звонки совершаются с номеров, указанных на оборотной стороне банковской карты, на сайте банка или в оригинальных банковских документах. Иные номера не имеют никакого отношения к банку.

Второе правило: будьте избирательны при совершении покупок в сети "Интернет".

При оплате услуг и товаров картой в сети "Интернет" необходимо учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт, созданный мошенниками, для получения личных данных пользователей, в том числе, платежных данных банковской карты.

Чтобы снизить риск при проведении операций с использованием сети "Интернет" можно оформить виртуальную банковскую карту с установлением размера индивидуального лимита, ограничивающего размер денежных средств, которые могут быть потрачены с данной карты при покупке.

Правило третье: всегда проверяйте информацию, которую Вам сообщают.

Мошенники могут звонить, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и сообщать потенциальной жертве что его родственник совершил какое-либо преступление, к примеру, сбил человека на машине или участвовал в драке. После чего предлагают перевести им денежные средства для решения проблемы.

Злоумышленники могут также рассылать SMS-сообщения от лица банка о том, что ваша карта заблокирована или от лица родственников с просьбой зачислить денежные средства на абонентский номер мобильного телефона.

В такой ситуации Вам необходимо убедиться в том, что человек, звонивший или отправивший вам SMS, сообщил правду. Для этого стоит позвонить своему родственнику и поинтересоваться, где он находится и что у него случилось.

При получении различных SMS якобы от банка необходимо позвонить на горячую линию данной организации и уточнить, требовали ли они предоставить данные и для каких целей.

Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются Ваших денег.