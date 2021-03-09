Глава Волжского района объявил траур по погибшим в страшном ДТП под Самарой

Глава Волжского района Евгений Макридин объявил вторник, 9 марта, днем траура по погибшим в автокатастрофе под Самарой.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе близ Курумоча. 9 марта объявляем траур в Волжском районе. Невосполнимая утрата. Скорбим", - прокомментировал он в Twitter.

Напомним, накануне, 8 марта, при лобовом столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика на трассе неподалеку от села Курумоч погибли семь человек, - предположительно, молодые люди от 18 до 24 лет, две девушки и пятеро парней. Все они находились в кроссовере. Водитель грузовика не пострадал.

Виновником ДТП на трассе Самара -Тольятти, по предварительным данным , является водитель Volkswagen Tiguan, выехавший на встречную полосу.

По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Уголовное дело будет передано в СУ СК России по Самарской области.