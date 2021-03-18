В Самаре снова пройдет "Добрая лыжня"

28 марта в Самаре на территории учебно-спортивного центра "Чайка" пройдет третья традиционная благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня".

В этом году благотворительный фонд "Русфонд" организует мероприятие совместно с проектом TrailSamara и детско-молодежным спортивно-техническим клубом "Контур" при поддержке Министерства спорта Самарской области. Стартовые взносы участников гонки (от 300 до 1000 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции) будут направлены в Русфонд на оплату лечения тяжелобольных детей Самарской области.

Присоединиться к этому движению в качестве участника или спонсора могут все любители спорта и добрых дел. Ведущий праздника — известный шоумен Евгений Козаченко. Как всегда, участников ждет отличный семейный праздник, костюмированный забег на лыжах, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, а также прекрасное настроение и радость от добрых дел.

С 2016 года Бюро Русфонда в Самарской области проводит в Самаре благотворительный забег "Добрый бег". За пять лет участники спортивного праздника, а это более полутора тысяч человек, собрали более 700 тыс. рублей для помощи тяжелобольным детям.

В 2019 году был дан старт новой доброй традиции, и к делу спасения маленьких самарцев присоединились любители зимнего спорта. В итоге участниками гонок "Добрая лыжня", прошедших в 2019 и 2020 годах, было собрано 157 900 руб. Эти средства перечислены трем детям Самарской области — десятилетней Кире Учаевой на покупку инвалидного кресла-коляски, на инсулиновую помпу 16-летнему Андрею Зайцеву и закупку годового запаса лечебного питания 8-летнему Диме Липашеву.

Регистрация на гонку "Добрая лыжня-2021" доступна по ссылке orgeo.ru/event/goodskiing2021.

Программа мероприятия на воскресенье, 28.03.2021: