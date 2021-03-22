В Тольятти спасли приют для птиц

В Тольятти нашли место для переселения приюта для птиц, из-за ошибок в документации лишившегося права занимать территорию, на которой он находится с 1988 года. Решить проблему помогли тольяттинские депутаты Денис Волков и Алексей Степанов. Причем новое место будет более комфортным и удобным для размещения животных.

"Клуб Любителей Природы", который существует с 1973 года в Тольятти, стал приютом для более чем сотни различных птиц, среди которых как традиционные обитатели Поволжья, так и экзотические пернатые. Под угрозой дом для животных оказался по причине длящейся уже много лет юридической тяжбы за участок на месте бывшего детского сада, а в дальнейшем детского лагеря "Спортландия", где приют находится с 1988 года. В связи с тем, что документация на разрешение занимать участок была составлена с ошибками, сейчас, когда земля была передана в собственность федерального медико-биологического агентства, приют лишился права занимать территорию.

В результате Клубу поставили условие до конца месяца покинуть занимаемые 12 соток земли. В случае отказа добровольно покинуть территорию судебные приставы будут вынуждены вывезти животных, а все постройки снести. В борьбу за спасение пернатых включились и обычные граждане, и экоактивисты, и СМИ. Не остались в стороне от резонансной проблемы и народные избранники. Так, тольяттинские депутаты Денис Волков и Алексей Степанов провели накануне встречу с неравнодушными жителями города и представителями приюта.

Благодаря достигнутым договоренностям с председателем спортивно-кинологического клуба "Спектр" Светланой Артемьевой удалось найти новое жилище для птиц. Им станет площадка, расположенная на хорошо известной горожанам территории клуба на Баныкина, 5В. Расходы на переезд и обустройство приюта принимают на себя депутаты Волков и Степанов. В ходе встречи прошло обсуждение деталей процедуры переселения, которая также будет координироваться депутатами. Новое место обещает во всем быть удобнее и комфортнее старого — пернатые постояльцы получат взамен одряхлевших вольеров более просторные, а запитка электричеством будет проводиться не от генератора, как раньше, а от центральных электросетей. Кроме того, кинологи договорились о сотрудничестве с защитниками птиц и пообещали взаимно помогать новым соседям.

"Спасибо всем, кто остался неравнодушным к непростой ситуации, в которой оказался приют для птиц, — обратился к тольяттинцам Денис Волков. — Животные нуждаются в нашей защите и точно не должны страдать из-за того, что люди не смогли о чем-то договориться. Я считаю, что решение о переселении птиц в более комфортный питомник — наша общая победа. Но нельзя забывать о его существовании и после того, как новоселье состоится. Ребятам, которые занимаются приютом, всегда требуется помощь: это и корма для пернатых подопечных, и лечение. Поэтому я буду оказывать им помощь и дальше, а также призываю всех неравнодушных людей заходить на официальную страничку приюта "ВКонтакте" и предлагать свое посильное участие".