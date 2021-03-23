В Ленинском районе Самары объявлена угроза ЧС и введен режим повышенной готовности

Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко подписала постановление "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил внутригородского звена Самары территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС".

В соответствии с постановлением рухнувшая стена дома по ул. Галактионовской, 84 отнесена к угрозе возникновения ЧС муниципального характера. В связи с этим для органов управления и сил внутригородского звена Самары РСЧС с 18 марта до особого распоряжения введен режим повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования.

Кроме того, документом определены границы зоны угрозы возникновения ЧС — в радиусе 15 метров от обрушившегося дома.

Замглавы Ленинского района Матлаб Искендеров возьмет на себя руководство по ликвидации угрозы ЧС, а также окажет содействие привлеченным ведомствам и службам: отделу полиции № 5 в охране имущества пострадавших граждан, Поисково-спасательному отряду Самары — в

Эвакуации этого имущества из рухнувшего дома, ДУИ — в организации размещения жильцов в маневренном жилищном фонде и т. д.

Напомним, стена дома по ул. Галактионовской, 84 обрушилась утром 18 марта. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Расследование продолжается.