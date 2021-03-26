В ТГУ открылась лаборатория "Высокомолекулярные соединения"

Лаборатория оснащена на средства ООО "Тольяттикаучук", стратегического партнера ТГУ, и станет местом для практических экспериментов не только студентов института химии и энергетики (ИХиЭ) ТГУ, но и тольяттинских школьников.

ООО "Тольяттикаучук" и Тольяттинский госуниверситет связывает давняя дружба. Сотрудники предприятия преподают в ИХиЭ ТГУ и учатся в магистратуре опорного вуза, выпускники ТГУ получают на заводе рабочие места. Компания поставила Тольяттинскому госуниверситету оборудование, которое позволит проводить лабораторные работы по дисциплинам "Химия и физика высокомолекулярных соединений" и "Технология синтетического каучука". Об этом рассказал директор института химии и энергетики ТГУ, кандидат технических наук Павел Мельников. В перспективе лаборатория будет дооснащаться.

На торжественном открытии лаборатории присутствовал генеральный директор ООО "Тольяттикаучук", кандидат химических наук Юрий Морозов.

"Вкладываясь в такие проекты, "Тольяттикаучук" участвует в создании эффективных условий для обеспечения потребности предприятий в квалифицированных кадрах. В химической лаборатории можно обучать не только студентов, но и наиболее одаренных и заинтересованных в изучении химии старшеклассников тольяттинских школ, — сказал Юрий Морозов. — Главное преимущество лаборатории — здесь можно изучить непосредственно наши технологические процессы. Для студентов это возможность поработать руками, ощутить прелесть получения результатов. А для нас — создание дополнительного преимущества в виде высококвалифицированных кадров".

Огромную благодарность партнеру выразил ректор ТГУ, доктор физико-математических наук Михаил Криштал.

"Утилитарный эффект от созданной лаборатории — подготовка специалистов для предприятия Тольяттикаучук. Студентов будут учить созданию, без преувеличения, лучшего каучука в России и в мире. Порядка 50% инженерно-технических работников и представителей руководящего состава завода и его поставщиков — это выпускники Тольяттинского госуниверситета или Тольяттинского политехнического института (ТГУ — ранее ТПИ). Мы гордимся тем, что наше сотрудничество продолжается", — сказал Михаил Криштал.

На церемонии открытия была достигнута договоренность о проведении серии круглых столов с участием представителей ТГУ и Тольяттикаучука. Перечень обсуждаемых вопросов: экология города, перспективные задачи института химии и энергетики ТГУ в области научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).

"Для нас НИОКР студентов и ученых Тольяттинского госуниверситета — это огромный ресурс, которым мы не можем не воспользоваться. С ТГУ нас связывают давние партнерские отношения в части исследований коррозии металлов, модификации каучуков и по многим другим темам", — подчеркнул Юрий Морозов.

ООО "Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, расположенное в Тольятти. Основная деятельность — производство синтетического каучука, который является сырьем для шин и резинотехнических изделий. Предприятие входит в 10-ку крупнейших экспортеров Самарской области.