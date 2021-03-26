На установку камер в 660 троллейбусах и трамваях Самары потратят 38,5 млн рублей

На установку камер видеонаблюдения в городских трамваях и троллейбусах уйдет более 38,5 млн рублей. На эти средства планируется оснастить 660 единиц транспорта, передает пресс-служба мэрии Самары.

"Установка сертифицированного оборудования только в одном трамвае или троллейбусе обходится минимум в 90 тысяч рублей. На весь оставшийся парк в общей сложности уйдет порядка 38,5 миллионов рублей. Поэтому работа в этом направлении будет выполняться постепенно", — сообщил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

По его словам, в первую очередь техническое оснащение коснется электротранспорта, который следует по ул. Ново-Садовой и Московскому шоссе.

Системой видеонаблюдения уже укомплектованы 183 единицы подвижного состава МП "ТТУ". Камеры установлены в кабинах водителя и салонах. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 г. в Самару поступят 22 троллейбуса, уже укомплектованные оборудованием.

Также в мэрии сообщили, что новая разметка в городе появится до 1 июля. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, к 20 августа ее обновят у общеобразовательных учреждений. Также он отметил, что к 1 августа в Самаре будут установлены новые светофоры и барьерные ограждения.