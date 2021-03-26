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Общество

В Самарской области количество детей-сирот растет быстрее, чем появляется жилье для них

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Информация об этом представлена в докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 2020 г. "О соблюдении прав и свобод гражданина".

В 2020 г. в Самарской области нужно было обеспечить жильем 2472 детей-сирот, но по факту квартиры предоставили лишь 598 гражданам от 18 лет. На это было потрачено 663,6 млн рублей (в 2019 г. — 919,3 млн рублей).

В начале 2021 г. число детей-сирот, нуждающихся в жилье, выросло до 2757 человек. А всего в списке значатся 5408 человек от 14 лет и старше. При этом на текущий год в региональной казне предусмотрено 708,5 млн рублей на покупку 522 квартир для детей-сирот.

"Выделяемых средств недостаточно для обеспечения жильём всех лиц указанной категории, достигших 18-летнего возраста и являющихся потенциальными получателями жилого помещения специализированного жилищного фонда, поэтому дети-сироты вынуждены обращаться в различные органы власти, включая судебные инстанции", — отмечается в сообщении.

Тем не менее, как следует из доклада, на 1 января 2021 г. остаются неисполненными 562 судебных решения (из них 278 — в Самаре) о том, что администрации муниципальных образований обязаны предоставить детям-сиротам жилье.

Среди главных проблем, не позволяющих вовремя обеспечить квартирами детей-сирот и исполнить судебные решения, — недостаток финансирования, недостаток на рынке жилья, которое соответствует установленным критериям (площадь от 33 кв метров). Среди других проблем — ненадлежащее исполнение органами опеки и попечительства обязанностей по контролю за своевременным включением детей от 14 лет в список на обеспечение жильем. Кроме того, нередко предоставляется неблагоустроенная квартира или жилье "с недостатками", — отмечается в докладе.

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