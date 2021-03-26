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Общество

Съемочная группа из Калужской области сняла сюжет о "космической" Самаре

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 24 по 26 марта работала съемочная группа Калужской областной телерадиокомпании "НИКА". В канун 60-летия первого полета человека в космос журналисты из Калуги приехали в рамках проекта "Чей космос?"

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По задумке редколлегии ТРК "Ника" съемочная группа должна подготовить материалы для документального фильма о Самаре и Самарской области, как о "космической столице России".

Особенное звучание передаче придадут голоса детей-ведущих. Истории, рассказанные простым и понятным языком, всегда легко воспринимают и запоминают. Программа "Чей космос?" расскажет о пяти "звездных" локациях, которые связывают Самару и Калугу с космосом. При этом Самарская область позиционируется как центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей, трудовыми традициями и значимыми достижениям, а Калужская область — как "колыбель космонавтики", где жил и работал Константин Циолковский.

От самарского региона над созданием сюжета работали корреспонденты областного молодежного пресс-центра "ЮНКОР". За два дня ребята вместе с гостями из Калуги посетили музей "Самара Космическая", музей авиации и космонавтики Самарского университета им. С. П. Королева, площадь им. Козлова, парк им. Гагарина и другие площадки.

Одним из самых ярких моментов съемок стал творческий диалог в музее завода "Прогресс" с ветераном аэрокосмической отрасли, заместителем генерального конструктора Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" Геннадием Аншаковым. Он рассказал историю создания пилотируемых ракет, о том, как обеспечивается безопасность и сохранность экипажа, вспомнил свои впечатления о первом годе работы и о подготовке ракеты для полета Юрия Гагарина: "Непередаваемое чувство гордости переполняло нас всех от того, что мы причастны к разработке и подготовке такого важного для всего человечества шага!"

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