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Общество

"Родительский патруль" помогает детям соблюдать правила дорожного движения

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мамы и папы школьников в Самарской области помогают сотрудникам ГИБДД обеспечивать безопасность дорожного движения. "Родительский патруль" действует во всех муниципальных образованиях региона. Его участники следят за безопасностью юных пешеходов и рассказывают о правильном поведении на дороге. Сейчас в объединении состоят более 1 тыс. человек.

В Самарской области в 2021 году зафиксировали почти в 1,5 раза меньше ДТП, чем в начале прошлого года. Жизнь и здоровье людей — безусловный приоритет. Поэтому губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма со всеми участниками дорожного движения.

Родительский патруль совместно с учителями и сотрудниками ГИБДД не реже, чем раз в месяц выходят на патрулирование наиболее опасных участков, по которым дети идут в школу. Взрослые проводят беседы со школьниками, объясняют необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения.

Они рассказывают ребятам и о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Также взрослые напоминают детям о том, что подходя к проезжей части, необходимо убрать сотовые телефоны, наушники, по возможности снять капюшон и убедиться в том, что все водители остановились и пропускают пешеходов.

Елена Селиверстова, участник "Родительского патруля" рассказывает, что обязательно учит с сыном ПДД, и он их знает наизусть, но напомнить, показать своим примером, проговорить алгоритм действий при переходе улицы считает обязательным.

"Дети берут пример с нас, родителей, других взрослых. Очень часто во время "Родительского патруля" приходится рассказывать о правильном поведении на дороге. Запомните! Пересекать проезжую часть необходимо только в положенном месте и только шагом", — напоминает Елена.

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