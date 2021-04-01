Федеральные силовики проводят обыски в офисе самарского "Бизнес-Гаранта"

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы "Бизнес-гарант", сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По данным собеседника издания, силовики обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.

"Компанию "Бизнес-гарант" подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентами. Идет проверка на предмет вовлечения консультантами компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов", — цитирует РБК источник.

В ФНС изданию подтвердили участие сотрудников в следственных мероприятиях, уточнив, что они проводятся по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане и направлены "на обеспечение равных условий налогообложения, исключение использования теневой инфраструктуры и общее оздоровление бизнес-среды".

Илья Руднев, "Бизнес-Гарант": "Не будет тех, кого не затронет кризис" Март текущего года выдался необычайно напряженным: пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, грядущий экономический кризис... Слишком много информационного шума, слишком много паники. Мы расспросили основателя группы компаний "Бизнес-Гарант" Илью Руднева о том, что происходит, что будет с самарским бизнесом и как в этой ситуации быть.

Среди услуг "Бизнес-гаранта" Ильи Руднева на сайте компании указано в том числе "действие, направленное на уменьшение налоговых платежей". "Фактически при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально", — говорится на сайте компании.

Ранее появлялась информация о том, что в Самарской области действовала и одна из крупнейших площадок по махинациям с НДС на базе компании "Элрем Сервис". Якобы преступная группа использовала для этих целей 430 юрлиц.

Следствие считает, что этим "сервисом" пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны.

В пресс-службе ФНС тогда сообщали, что "с июня по ноябрь текущего года в отношении фигурантов самарской площадки возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов)". По данным ФНС, общая сумма ущерба составляет около 1,3 млрд рублей.

В четверг источник, близкий к налоговой службе, сказал РБК, что "все выгодоприобретатели от работы данной площадки установлены — их более 200".