Самарский Росреестр предупреждает о мошенническом сайте-двойнике

Самарский Росреестр обнаружил сайт-двойник, который предлагает заказать онлайн выписку из ЕГРН.

В названии сайта-двойника есть слово "Росреестр", указаны настоящие адрес и телефон Управления Росреестра по Самарской области в Тольятти, а цветовое исполнение похоже на официальный сайт ведомства.

В связи с этим Росреестр просит граждан быть очень внимательными, чтобы не потерять деньги и не предоставить свои персональные данные мошенникам. В ведомстве подчеркнули, что посредников по предоставлению онлайн-услуг у Росреестра нет.

Подобные сайты-двойники используют для мошенничества. Были случаи, когда мошенники брали предоплату за якобы услугу Росреестра и переставали отвечать. При этом стоимость таких услуг может в десятки раз отличаться от официального размера платы за предоставление сведений ЕГРН.

По предварительным оценкам, теневой оборот "заработка" владельцев таких сайтов за 2019 г. составил 3,7 млрд рублей. По обращениям Росреестра Роскомнадзор уже заблокировал десятки сайтов-двойников ведомства на территории России. Также ведомство предлагает изменения в законодательство, а именно запрет на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги.

"Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой, а значит только на двух сайтах этих ведомств можно безопасно получить услуги — это https://rosreestr.gov.ru и https://kadastr.ru. Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут на Публичной кадастровой карте Росреестра. То, что вы находитесь не на том сайте подскажут следующие факты: нет возможности зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале госуслуг, на сайте находятся прайс-листы, реклама, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. Будьте внимательны и тогда ваши деньги и недвижимость не пострадают", — подчеркивает замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных.