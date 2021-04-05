ГИБДД: причина ДТП с погибшими за три месяца в Самарской области – нарушение ПДД

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов рассказал, что главная причина ДТП с погибшими за первые три месяца в регионе – несоблюдение правил дорожного движения. Об этом он сообщил на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Главной темой заседания стало состояние аварийности на территории региона. По словам Юрия Некрасова, за три месяца 2021 г. произошло 516 ДТП, в которых погибло 63 человека. В аналогичном периоде 2020 года произошло на 35% больше ДТП, однако погибших было на 16% меньше.

Юрий Некрасов озвучил и главные причины ДТП с погибшими: выезд "встречку", нарушение правил расположения на проезжей части, несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Виктор Кудряшов отметил, что тревогу вызывает факт гибели молодых людей

"Причиной ДТП зачастую становится алкогольное опьянение. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой по ужесточению законодательства за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Этот вопрос мы обсуждали с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, в ближайшее время оформим законодательную инициативу, при которой на 5 лет будет увеличен срок лишения прав, а при повторных нарушениях, связанных не только с алкоголем, мы предложим увеличить срок дополнительно на 5 лет", — озвучил он подробности законодательной инициативы.

В свою очередь Юрий Некрасов предложил увеличить количество комплексов фото и видеофиксации в регионе. В 2021 г. планировалось ввести в эксплуатацию 15 новых комплексов к 529 уже имеющимся. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области предложил увеличить их число с 15 до 30. Таким образом предполагается расширить систему автоматизированного контроля за соблюдением ПДД.

Виктор Кудряшов поручил региональному департаменту информационных технологий и связи изучить вопрос, сделав оценку дополнительных расходов.

Также на заседании утвердили план мероприятий по ликвидации очагов аварийности. Сейчас в регионе выявлено 63 места концентрации ДТП: 41 — на дорогах местного значения, 15 — на региональных, 7 — на федеральных. В 2019 году таких участков дорог было зафиксировано 95. Из региональной казны выделяются субсидии муниципалитетам для работ, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Так, в 2021 году планируется проведение 627 инженерных мероприятий.