В Самарской областной юношеской библиотеке пройдут "108 минут на библиотечной орбите"

В течение недели с 12 по 15 апреля в библиотеке состоятся мероприятия, приуроченные к юбилею полета Гагарина в космос - пройдет квест по городу, участники вспомнят известных ученых и изобретателей, познакомятся с самарскими достопримечательностями, связанными с космической отраслью.
В здании библиотеки пройдут лекции, затрагивающие самые разные аспекты освоения космоса: от истории лунных программ до проблемы космического мусора. Их прочитают студенты Института ракетно-космической техники Самарского университета Нерядовская Дарья, Едигеева Лиана и Чепель Григорий. СОЮБ предоставляет площадку молодым ученым, давая им возможность попробовать свои силы в качестве лектора в публичном пространстве.
Культурный аспект полета Гагарина в космос будет освещен в рамках лекции "Иконография Гагарина", художник и историк Татьяна Хамина вместе с посетителями проанализирует образ первого космонавта в агитационных плакатах и изобразительном искусстве.
Лекция "Россия — колыбель космонавтики" в рамках проекта "КультПросвет" познакомит посетителей с историей освоения космоса советскими конструкторами и космонавтами. Лекцию прочитает Соловейчик Олег Ефимович, лектор Самарского Клуба Любителей Астрономии "АстроСамара".
В День космонавтики кандидат исторических наук Артем Доценко проведет культурно-историческую программу "СССР в 60-х годах". Зрители увидят дефиле моделей в платьях, созданных по выкройкам из советских журналов 60-х годов XX века. Дефиле будет сопровождаться музыкой тех лет с оригинальных виниловых носителей и пояснительными комментариями. Посетители смогут погрузиться в атмосферу тех лет, понять, как жили люди в эпоху начала освоения космоса человечеством.
Психолог библиотеки Галина Сорокина проведет психологическую игру "Однажды в созвездии Лебедя", которая позволит участникам попробовать себя в роли команды космического корабля и найти выход из сложных ситуаций.
Посетители библиотеки смогут узнать о связи нашего края с освоением космоса на лекции "Самара Космическая" краеведа Галины Улановой. Проверить и освежить свои знания о космосе смогут участники интеллектуального турнира "Космо-Квиз", узнать больше о космонавтике и найти для себя познавательное чтение поможет обзор книг "Космическая перезагрузка".
В подготовке мероприятий "108 минут на библиотечной орбите" активное участие принимают волонтеры культуры ресурсной площадки "Волонтеры культуры. Регион 63".
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...