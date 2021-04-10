В Самарской областной юношеской библиотеке пройдут "108 минут на библиотечной орбите"

В течение недели с 12 по 15 апреля в библиотеке состоятся мероприятия, приуроченные к юбилею полета Гагарина в космос - пройдет квест по городу, участники вспомнят известных ученых и изобретателей, познакомятся с самарскими достопримечательностями, связанными с космической отраслью.

В здании библиотеки пройдут лекции, затрагивающие самые разные аспекты освоения космоса: от истории лунных программ до проблемы космического мусора. Их прочитают студенты Института ракетно-космической техники Самарского университета Нерядовская Дарья, Едигеева Лиана и Чепель Григорий. СОЮБ предоставляет площадку молодым ученым, давая им возможность попробовать свои силы в качестве лектора в публичном пространстве.

Культурный аспект полета Гагарина в космос будет освещен в рамках лекции "Иконография Гагарина", художник и историк Татьяна Хамина вместе с посетителями проанализирует образ первого космонавта в агитационных плакатах и изобразительном искусстве.

Лекция "Россия — колыбель космонавтики" в рамках проекта "КультПросвет" познакомит посетителей с историей освоения космоса советскими конструкторами и космонавтами. Лекцию прочитает Соловейчик Олег Ефимович, лектор Самарского Клуба Любителей Астрономии "АстроСамара".

В День космонавтики кандидат исторических наук Артем Доценко проведет культурно-историческую программу "СССР в 60-х годах". Зрители увидят дефиле моделей в платьях, созданных по выкройкам из советских журналов 60-х годов XX века. Дефиле будет сопровождаться музыкой тех лет с оригинальных виниловых носителей и пояснительными комментариями. Посетители смогут погрузиться в атмосферу тех лет, понять, как жили люди в эпоху начала освоения космоса человечеством.

Психолог библиотеки Галина Сорокина проведет психологическую игру "Однажды в созвездии Лебедя", которая позволит участникам попробовать себя в роли команды космического корабля и найти выход из сложных ситуаций.

Посетители библиотеки смогут узнать о связи нашего края с освоением космоса на лекции "Самара Космическая" краеведа Галины Улановой. Проверить и освежить свои знания о космосе смогут участники интеллектуального турнира "Космо-Квиз", узнать больше о космонавтике и найти для себя познавательное чтение поможет обзор книг "Космическая перезагрузка".

В подготовке мероприятий "108 минут на библиотечной орбите" активное участие принимают волонтеры культуры ресурсной площадки "Волонтеры культуры. Регион 63".