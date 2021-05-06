ФАС уличила депстрой и "Финстрой" в антиконкурентном соглашении

Управление ФАС по Самарской области выявило антиконкурентное соглашение при строительстве дороги в микрорайоне "Новая Самара". Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В конце апреля антимонопольное ведомство вынесло решение о признании нарушения Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения. Нарушителями выступили самарский департамент градостроительства, ООО "Финстрой" и АО" Дирекция объектов реконструкции и строительства" ("ДОРИС").

Дело было возбуждено по обращению городской прокуратуры. Надзорное ведомство предоставило материалы о выполнении строительно-монтажных работ по объекту "Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: г. Самара, Красноглинский район. Московское шоссе, 23 км" до проведения открытого аукциона.

Антимонопольное ведомство организовало внеплановые выездные проверки и установило нарушения. Выяснилось, что застройщик "Финстрой" совершал действия, направленные на получение от уполномоченных органов власти и местного самоуправления документов, необходимых для проектирования строительства дороги в 2016 году.

После получения в 2017 г. положительного экспертного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту компания "Финстрой" заключила договор генподряда с АО "ДОРИС", входящим в ГК "Финстрой". С 2017 г. "ДОРИС" приступило к строительству объекта.

Проектно-сметную документацию на строительство дороги ООО "Финстрой" передало в депстрой. Данная документация легла в основу технического задания аукционной документации.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ было размещено ведомством в июле 2019 г. Начальная цена контракта составила 181,2 млн рублей. В результате проведения аукциона поступила единственная заявка от АО "ДОРИС", которую признали соответствующей аукционной документации.

"Целью проведения закупки являлся не поиск лица для выполнения подрядных работ на основе состязательности, расширение возможностей для участия хозяйствующих субъектов в закупочных процедурах и стимулирование такого участия, а строительство объекта заранее определенным субъектом рынка на неконкурентной основе путем обеспечения его победы в торгах. Указанные действия были направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке", — отмечается в сообщении ведомства.