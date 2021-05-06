Аэропорт "Курумоч" получил пять звезд ковид-безопасности

"Курумоч" попал в топ-3 аэропортов России, которые получили от международного агентства, определяющего рейтинг аэропортов в мире, пять звезд безопасности по коронавирусу. Эта аккредитация считается мировым эталоном для определения гарантий надежности путешествий для клиентов.
Ежедневно в аэропорту Курумоч выполняют санитарно-эпидемиологические требования, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. На входе у пассажиров измеряют температуру, просят надеть маски и обработать руки дезинфицирующими средствами. Для безопасности работают стойки бесконтактной регистрации и оплаты.
По словам начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Самарской области Сергея Кабаева администрация аэропорта приложила большие усилия, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность в помещениях.
"Проводится уборка несколько раз в день с применением дезсредств, используются средства для обеззараживания воздуха", — сообщил он.
Специалисты напоминают: гражданам России, прибывающим после 1 мая из зарубежных стран на территорию РФ, необходимо пройти два лабораторных ПЦР-исследования. До прибытия пассажиры должны заполнить анкету на портале "Госуслуги" и сдать первый ПЦР-тест на коронавирус в течение трёх дней с момента приезда. До получения результата первого теста нужно соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Если результат отрицательный — с интервалом в сутки следует сдать второй ПЦР-тест и разместить результаты на портале "Госуслуги".
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".