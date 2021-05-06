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Общество

Аэропорт "Курумоч" получил пять звезд ковид-безопасности

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Курумоч" попал в топ-3 аэропортов России, которые получили от международного агентства, определяющего рейтинг аэропортов в мире, пять звезд безопасности по коронавирусу. Эта аккредитация считается мировым эталоном для определения гарантий надежности путешествий для клиентов.

Ежедневно в аэропорту Курумоч выполняют санитарно-эпидемиологические требования, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. На входе у пассажиров измеряют температуру, просят надеть маски и обработать руки дезинфицирующими средствами. Для безопасности работают стойки бесконтактной регистрации и оплаты.

По словам начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Самарской области Сергея Кабаева администрация аэропорта приложила большие усилия, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность в помещениях.

"Проводится уборка несколько раз в день с применением дезсредств, используются средства для обеззараживания воздуха", — сообщил он.

Специалисты напоминают: гражданам России, прибывающим после 1 мая из зарубежных стран на территорию РФ, необходимо пройти два лабораторных ПЦР-исследования. До прибытия пассажиры должны заполнить анкету на портале "Госуслуги" и сдать первый ПЦР-тест на коронавирус в течение трёх дней с момента приезда. До получения результата первого теста нужно соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Если результат отрицательный — с интервалом в сутки следует сдать второй ПЦР-тест и разместить результаты на портале "Госуслуги".

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