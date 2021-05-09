В Самаре открылся мемориал "Генералы земли Самарской"

В воскресенье, 9 мая, в Самаре у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии на улице Фрунзе состоялось торжественное открытие мемориала "Генералы земли Самарской".

"Дорогие земляки! сегодня в этот радостный, в этот светлый и святой день мы открываем в столице нашего региона еще один мемориал. Это продолжение системной работы, которая ведется на Самарской земле по увековечиванию памяти солдат, защитников Отечества — от рядового до полководца. Эта память в наших сердцах. И конечно, мы обязаны передать эту священную память о беспримерном подвиге дедов и прадедов, защищавших нашу Родину на фронте, ковавшим Победу здесь, в тылу", — сказал губернатор Дмитрий Азаров, открывая торжественную церемонию.

На сегодняшний день удалось установить 179 генералов — участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов госбезопасности, служивших на самарской земле. Именно их фамилии были нанесены на мемориале, выполненном скульптором Константином Фоминым, который создал знаменитый Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Губернатор поблагодарил инициаторов открытия этого мемориала — ветеранов, депутата Государственной думы Александра Хинштейна, российское военно-историческое общество.

"Именно благодаря вам, и конечно, при поддержке общественности, городских властей, правительства Самарской области, этот мемориал появился сегодня здесь. Я уверен, что он будет напоминать всем и каждому — а здесь, у штаба 2 гвардейской армии каждому военнослужащему — о славных подвигах, о том, что нам всегда есть на кого равняться, есть, с кого брать пример в своем служении Отечеству", — подчеркнул губернатор.

Об уникальности проекта мемориала рассказал Александр Хинштейн: "Сегодня, 9 мая, мы открываем этот знаковый мемориал, посвященный памяти людей, родившихся или похороненных на нашей самарской земле, высших офицеров, участников Великой Отечественной войны. Это первый такой проект в России. Нет ни одного региона, где такая работа велась, где были бы собраны и увековечены имена высших офицеров, связанных с конкретным регионом".

Важность принятого решения об установке мемориала "Генералы земли Самарской" подчеркнул командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

"Сейчас, когда идет каждодневная война с очернителями истории за умы, души подрастающего поколения, открытие этого мемориала особенно важно. Это дань нашего безграничного уважения генералам Самарской области, которые внесли свой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Андрей Колотовкин. — Местонахождение мемориала особенно трепетно для нас, военнослужащих 2 гвардейской армии. Оно символизирует преемственность поколений".

За проявленную инициативу в открытии мемориала Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Александра Хинштейна, правительство региона поблагодарил председатель Совета Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары", Герой Российской Федерации, генерал армии запаса Александр Баранов: "Конечно, открытие этого памятного места — знаковое событие для города, для области, и для нас, тех, кто служил в Приволжском военном округе".

Торжественная церемония открытия завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу "Генералы земли Самарской" — новому памятнику, посвященному Великой Победе, на самарской земле.