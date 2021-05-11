Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском конкурсе рисунка "Моя семья — моя Россия"

На Международной платформе творческих конкурсов "Я Россия" проходит прием работ на "Всероссийский конкурс рисунков "Моя семья, моя Россия".
В Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.
Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:
• Россия будущего глазами ребенка;
• СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, мама, папа, тети, дяди);
• Защита жизни до рождения — образ материнства.
Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию. В группу "Дебют" подают работы начинающие художники, без возрастных ограничений. В группу "Профессионал" подают работы участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.
Группа "Профессионал" разделена на возрастные категории:
• от 7 до 14 лет;
• от 14 до 18 лет;
• от 18 до 99 лет.
Работы принимаются до 31 мая 2021 года. По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства.
Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".