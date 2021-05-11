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Общество

Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском конкурсе рисунка "Моя семья — моя Россия"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Международной платформе творческих конкурсов "Я Россия" проходит прием работ на "Всероссийский конкурс рисунков "Моя семья, моя Россия".

В Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.

Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:

• Россия будущего глазами ребенка;

• СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, мама, папа, тети, дяди);

• Защита жизни до рождения — образ материнства.

Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию. В группу "Дебют" подают работы начинающие художники, без возрастных ограничений. В группу "Профессионал" подают работы участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.

Группа "Профессионал" разделена на возрастные категории:

• от 7 до 14 лет;

• от 14 до 18 лет;

• от 18 до 99 лет.

Работы принимаются до 31 мая 2021 года. По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. 

Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.

 

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