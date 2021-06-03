16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главными фотосимволами Самарской области оказались рога козы и вечерняя Ракета В Самарской области находится самая дорогая в России Ferrari В Самаре скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч Во время рейда на овощебазе в Самаре задержали 10 иностранцев В Самаре с 11 по 17 июня будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах

Общество

Жителям Самарской области подключат газ по ускоренной процедуре

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 284
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Процесс подключения к газу будет организован в формате единого окна, чтобы избавить жителей от необходимости бегать по инстанциям. Это позволит ускорить процедуру вдвое, а сам механизм будет максимально понятным для людей.

Набор услуг будет включать точный перечень того, что должно входить в программу бесплатной газификации, вплоть до перечня оборудования, которое предписывается установить на участке и в доме. Это необходимо, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений со стороны газовиков.

При этом услуга будет бесплатна без ограничений - вне зависимости от площади дома. Ранее ресурсоснабжающие организации предлагали ввести правило - дома площадью более 300 кв. м подключать к газу платно. Но депутаты отклонили эту инициативу.

Напомним, в Госдуме РФ в третьем чтении приняли поправки в законопроект о бесплатной газификации земельных участков граждан. Законопроект, инициированный депутатами партии "Единая Россия", ранее поддержал в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

Программа бесплатного подключения к газу тех участков, где это технически возможно, должна быть завершена к 2023 году. Эксперты оценивают, что она затронет более 2 млн домохозяйств.

В Самарской области уровень газификации населения - 94%, по данным правительства Самарской области. Чтобы довести уровень обеспеченности голубым топливом до 100%, самарские власти совместно с Газпромом ведут системную работу в этом направлении.

В декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании Алексей Миллер подписали инвестиционный документ на период 2021-2025 годов. Благодаря ему появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах.

Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах, а правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4