Жителям Самарской области подключат газ по ускоренной процедуре

Процесс подключения к газу будет организован в формате единого окна, чтобы избавить жителей от необходимости бегать по инстанциям. Это позволит ускорить процедуру вдвое, а сам механизм будет максимально понятным для людей.

Набор услуг будет включать точный перечень того, что должно входить в программу бесплатной газификации, вплоть до перечня оборудования, которое предписывается установить на участке и в доме. Это необходимо, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений со стороны газовиков.

При этом услуга будет бесплатна без ограничений - вне зависимости от площади дома. Ранее ресурсоснабжающие организации предлагали ввести правило - дома площадью более 300 кв. м подключать к газу платно. Но депутаты отклонили эту инициативу.

Напомним, в Госдуме РФ в третьем чтении приняли поправки в законопроект о бесплатной газификации земельных участков граждан. Законопроект, инициированный депутатами партии "Единая Россия", ранее поддержал в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

Программа бесплатного подключения к газу тех участков, где это технически возможно, должна быть завершена к 2023 году. Эксперты оценивают, что она затронет более 2 млн домохозяйств.

В Самарской области уровень газификации населения - 94%, по данным правительства Самарской области. Чтобы довести уровень обеспеченности голубым топливом до 100%, самарские власти совместно с Газпромом ведут системную работу в этом направлении.

В декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании Алексей Миллер подписали инвестиционный документ на период 2021-2025 годов. Благодаря ему появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах.

Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах, а правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов.