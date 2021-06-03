Жителям Самарской области подключат газ по ускоренной процедуре

Процесс подключения к газу будет организован в формате единого окна, чтобы избавить жителей от необходимости бегать по инстанциям. Это позволит ускорить процедуру вдвое, а сам механизм будет максимально понятным для людей.
Набор услуг будет включать точный перечень того, что должно входить в программу бесплатной газификации, вплоть до перечня оборудования, которое предписывается установить на участке и в доме. Это необходимо, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений со стороны газовиков.
При этом услуга будет бесплатна без ограничений - вне зависимости от площади дома. Ранее ресурсоснабжающие организации предлагали ввести правило - дома площадью более 300 кв. м подключать к газу платно. Но депутаты отклонили эту инициативу.
Напомним, в Госдуме РФ в третьем чтении приняли поправки в законопроект о бесплатной газификации земельных участков граждан. Законопроект, инициированный депутатами партии "Единая Россия", ранее поддержал в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
Программа бесплатного подключения к газу тех участков, где это технически возможно, должна быть завершена к 2023 году. Эксперты оценивают, что она затронет более 2 млн домохозяйств.
В Самарской области уровень газификации населения - 94%, по данным правительства Самарской области. Чтобы довести уровень обеспеченности голубым топливом до 100%, самарские власти совместно с Газпромом ведут системную работу в этом направлении.
В декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании Алексей Миллер подписали инвестиционный документ на период 2021-2025 годов. Благодаря ему появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах.
Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах, а правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.