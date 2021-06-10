В четверг, 10 июня, в 06:00 из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах "Они первыми вошли в бессмертие…", посвященный 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Автопробег организован общественной организацией "Ветераны-пограничники Самарской области", Советом ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, Самарской областной общественной организацией ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Самарским региональным отделением Российского Союза ветеранов войны при поддержке правительства Самарской области. Автопробег проводится по местам боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.
Главной целью этого проекта является сохранение исторической памяти об одной из величайших страниц Отечества - о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества - истории пограничных войск, их вкладе в дело достижения общей Победы, организацию волонтерского движения по поиску и увековечиванию утерянных имен пограничников, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области, погибших при защите Отечества.
За период 2019-2021 гг. организацией ветеранов-пограничников найдено более 500 погибших пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, у 22 из них найдены родственники, один пограничник 79 лет официально числился пропавшим без вести, по одному медальону найдены родственники пограничника, погибшего на Курской Дуге.
Маршрут автопробега: Самара - Ржев - Старая Русса - Великий Новгород - "Невский пятачок" (г. Кировск Ленинградской области) - Пряжа - Петрозаводск - Медвежьегорск - Нижний Новгород - Ульяновск - Самара.
Участники автопробега - 15 человек (офицеры и военнослужащие запаса ФСБ РФ - пограничники и сотрудники ФСБ России, ранее служившие в ПВ). С 10 по 21 июня они проедут 5 тыс. км и привезут в Самару капсулы с землей с мест боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.
22 июня в 11:00 в парке Победы Самары капсулы заложат и накроют мраморными камнями на площадке скульптурной композиции "Пограничникам всех поколений". После этого колонна выдвинется на площадь Славы для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню.
С маршрута движения автопробега и мест проведения мероприятий планируются онлайн-трансляции, с которыми можно ознакомиться на паблик-страницах организации в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.