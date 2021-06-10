В четверг, 10 июня, в 06:00 из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах "Они первыми вошли в бессмертие…", посвященный 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Автопробег организован общественной организацией "Ветераны-пограничники Самарской области", Советом ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, Самарской областной общественной организацией ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Самарским региональным отделением Российского Союза ветеранов войны при поддержке правительства Самарской области. Автопробег проводится по местам боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.

Главной целью этого проекта является сохранение исторической памяти об одной из величайших страниц Отечества - о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества - истории пограничных войск, их вкладе в дело достижения общей Победы, организацию волонтерского движения по поиску и увековечиванию утерянных имен пограничников, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области, погибших при защите Отечества.

За период 2019-2021 гг. организацией ветеранов-пограничников найдено более 500 погибших пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, у 22 из них найдены родственники, один пограничник 79 лет официально числился пропавшим без вести, по одному медальону найдены родственники пограничника, погибшего на Курской Дуге.

Маршрут автопробега: Самара - Ржев - Старая Русса - Великий Новгород - "Невский пятачок" (г. Кировск Ленинградской области) - Пряжа - Петрозаводск - Медвежьегорск - Нижний Новгород - Ульяновск - Самара.

Участники автопробега - 15 человек (офицеры и военнослужащие запаса ФСБ РФ - пограничники и сотрудники ФСБ России, ранее служившие в ПВ). С 10 по 21 июня они проедут 5 тыс. км и привезут в Самару капсулы с землей с мест боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.



22 июня в 11:00 в парке Победы Самары капсулы заложат и накроют мраморными камнями на площадке скульптурной композиции "Пограничникам всех поколений". После этого колонна выдвинется на площадь Славы для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

С маршрута движения автопробега и мест проведения мероприятий планируются онлайн-трансляции, с которыми можно ознакомиться на паблик-страницах организации в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм.