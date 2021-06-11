Денис Светлышев: "ТОС — это стартовая площадка для депутата"

Председатель совета ТОС "Возрождение" Промышленного района Самары Денис Светлышев выступил на Всероссийской конференции с докладом на тему "Митинг или ТОС, что я выбираю?", чтобы показать жителям, что влиять на ситуацию вокруг и решать проблемы можно цивилизованно и в рамках закона. Эта тема стала частью проекта "ТОС — школа депутата", пилотный вариант которого будет реализован в Самаре через "Возрождение".

— Какие предложения вы озвучили на конференции и как их восприняли остальные участники?

— Мы представили один проект в другом: "ТОС — школа депутата", внутри которого – проект "Митинг или ТОС". Задача первого — популяризация деятельности территориального общественного самоуправления. Если все знают, что такое администрация, депутаты, то, что такое ТОС, знают немногие. ТСЖ известнее, чем ТОС.

Моя задача — рассказать, что такое ТОС и чем оно может быть полезно. Сам я познакомился с системой территориального общественного самоуправления в 2010 году. Меня, как и многих других жителей, не все устраивало в жизни, и было желание некоторые вещи исправить. ТОС — это прекрасная диалоговая площадка между властью и народом.

Что касается депутатов, то я сам часто наблюдал, как за полгода до выборов человек, решив стать депутатом, выбирает себе какую-то конкретную территорию, часто ему совсем не знакомую, и пытается там что-то делать. Но такая деятельность "напоказ" людей только раздражает. Думаю, если ты хочешь выиграть, то нужно идти на выборы только там, где тебя хорошо знают. Я считаю, что если ты решил связать свою деятельность с политическим полем, то работать надо профессионально, хорошо зная свою территорию, и только тогда будет реальный результат.

Работа депутата и ТОСа похожа тем, что они организовывают жителей, а за счет самоорганизации можно решить многие вопросы.

Я считаю, если кандидаты в депутаты придут в ТОС и начнут общаться с населением не за полгода до выборов, а года за два-три, это будет полезнее и для людей, и для самого политика. За это время он может успеть что-то сделать, привлечь инвестиции, проявить себя и заслужить доверие жителей. А за полгода до выборов сложно сделать что-то серьезное. К тому же сейчас запрос у жителей, особенно у молодежи, не на то, чтобы покрасить лавочку, а на прямой диалог с властью. Люди хотят, чтобы их услышали.

— Как это можно реализовать?

— Приведу пример, как это делалось раньше. Депутат Александр Алексеевич Гусев у нас на собрании ТОСа озвучивал вопросы, которые будут решаться за заседании думы, жители высказывали свое мнение, и он это мнение учитывал. Сейчас технологии позволяют делать онлайн-голосование. Это дает жителям более широкие возможности, чтобы выразить свое мнение. Люди должны чувствовать себя нужными всегда, а не только перед выборами.

— Если бы вы стали депутатом, то сделали бы такую систему?

— Да. У нас в ТОСе такая система работала, и ничто не мешает ей работать и среди депутатов. Я понимаю, что голосовать будут не все, но задача депутата — быть максимально открытым и дать возможность выразить свое мнение как можно большему количеству людей. Это площадка для политически активных граждан, но гражданское общество не создается моментально. Оно формируется через конкретные шаги, в том числе и те, которые мы предлагаем.

— Не во всех вопросах жители компетентны. Вы готовы заниматься и просвещением?

— Да, конечно, мы этим и занимаемся. Ведь многие либеральные оппозиционеры, особенно "навальнисты", сейчас "хайпуют" именно на безграмотности гражданина. Сыплют трескучими фразами о глобальных псевдопроблемах, а ведь, по сути, логично было бы начать наводить порядок на территории, где ты живешь и знаешь все проблемы, а потом уже говорить обо всей стране.

У нас же, как показывает практика, представители оппозиции работать не хотят. Я зову их к себе, предлагаю сделать что-то реальное, но у них тут же появляется куча отговорок. Не нужно кричать, что я плачу налоги, а кто-то тратит деньги не туда, нужно просто все взять и проверить. Все должно контролироваться гражданами. Например, у нас любой житель может проверить, куда тратятся деньги нашего ТОСа — те 500 тыс. рублей, которые выделяются нам на текущую деятельность. И мы постоянно говорим об этом, отчитываемся перед жителями на общих собраниях.

Мой призыв — присоединиться к ТОСу и совместно, мирным путем решать все проблемы. Гражданские конфликты никогда не идут на пользу стране. Хватит воевать, ведь есть мирные, а главное, эффективные способы решить многие проблемы. У нас есть костяк активных, адекватных, вполне профессиональных людей, которые знают, что нужно не говорить, а делать, дело всегда побеждает.

И как бы "Единую Россию" ни ругали, на моей территории представители этой партии работают системно, в постоянном контакте с нами и с жителями, а не от выборов до выборов. Остальные же лишь неумело критикуют и имитируют бурную деятельность.

— Как отреагировали участники конференции на ваш доклад?

— Инициативу поддержали. Оказывается, что другие председатели ТОСов думают так же. Некоторые тоже идут в депутаты. Наш ТОС в Самаре — самый подготовленный к этому. По итогам конференции Губернатору направлено письмо с просьбой поддержать проект "ТОС — школа депутата". В основе этого проекта — деятельность нашего ТОСа.

Коллеги в 52 регионах говорят, что в Самаре созданы все условия для развития ТОСов, в других регионах и условия хуже, и финансирование меньше, а где-то на это вообще не выделяют деньги.

— И все-таки как ТОС поможет кандидату стать депутатом?

— С выстроенной системой работы в ТОСе депутат сможет выиграть выборы, ведь он закрепил свой авторитет делами. Кроме того, став депутатом, человек уже будет знать жителей и их проблемы, ему будет проще войти в курс дела. Депутатов ведь тоже надо учить, это своего рода профессия. ТОС сможет подготовить их к практической работе, к диалогу с гражданами, погрузит в реальные проблемы, поможет найти механизмы их решения. Я могу с полной ответственностью заявить: ТОС — это стартовая площадка для депутата.

— Вы сами уже решили участвовать в выборах?

— Да. В ТОСе я работаю уже почти 11 лет, и жители очень настаивали, чтобы я пошел в депутаты. Они говорят, что депутаты приходят и уходят, а Вы с нами работаете уже 12 лет, так будьте еще и депутатом. И я их понимаю, как понимаю и то, что мне нужно профессионально развиваться и применять накопленный опыт для улучшения жизни граждан.

— Но больше будет нагрузки…

— Конечно. Но ТОС — хорошая школа, позволяющая выдержать любые нагрузки.

— Председателем ТОСа останетесь?

— Да. Одно другому не мешает.

— Как вы видите работу в роли депутата?

— Основные проблемные вопросы касаются ЖКХ, буду их решать, опыт есть. Многие проблемы связаны с развитием местного самоуправления и подготовкой кадров.

Еще один важный момент — это создание инвестиционной привлекательности территории. И безусловно, в решении всех этих проблем надо использовать самые передовые информационные технологии. Сейчас, например, мы планируем разработать цифровую информационную платформу "ТОС — общественный контроль", которая позволит обобщить весь накопленный нами опыт, эффективно взаимодействовать с государственными органами, депутатским корпусом и более оперативно решать текущие проблемы жителей.

— Как инвестиции привлекать?

— За счет системной профессиональной работы и активности граждан. Примером может служить реализация проекта "Комфортная городская среда". Люди активно голосовали, и в результате туда вкладываются деньги. Свою территорию, достаточно большую, 2 кв. километра, мы почти благоустроили. Сейчас моя главная задача — правильно определить дальнейшие перспективы развития и постоянно повышать активность граждан.

— По какому округу будете кандидатом?

— 22 округ, население 107 тысяч человек, а у ТОСа — 15 тысяч. В Промышленном районе всего 18 ТОСов, я знаю работу каждого из них. Дело тут даже не в победе. Своим примером я хочу показать, что работа "на земле", бесценный опыт, полученный здесь, а главное, поддержка жителей — это реальный путь стать депутатом.

Уверен, что ТОС позволяет эффективно влиять на решения исполнительных и законодательных органов власти. Это прямая возможность диалога населения с властью. Тем, кто выходит на митинги, мы показываем, что жизнь можно менять самостоятельно, что все проблемы можно решить в конструктивном диалоге. Наш главный девиз: "Не говорить — а делать, не ждать — а работать", работать профессионально, грамотно и отвечать за сделанное перед людьми.