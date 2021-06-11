Денис Светлышев: "ТОС — это стартовая площадка для депутата"

Председатель совета ТОС "Возрождение" Промышленного района Самары Денис Светлышев выступил на Всероссийской конференции с докладом на тему "Митинг или ТОС, что я выбираю?", чтобы показать жителям, что влиять на ситуацию вокруг и решать проблемы можно цивилизованно и в рамках закона. Эта тема стала частью проекта "ТОС — школа депутата", пилотный вариант которого будет реализован в Самаре через "Возрождение".
— Какие предложения вы озвучили на конференции и как их восприняли остальные участники?
— Мы представили один проект в другом: "ТОС — школа депутата", внутри которого – проект "Митинг или ТОС". Задача первого — популяризация деятельности территориального общественного самоуправления. Если все знают, что такое администрация, депутаты, то, что такое ТОС, знают немногие. ТСЖ известнее, чем ТОС.
Моя задача — рассказать, что такое ТОС и чем оно может быть полезно. Сам я познакомился с системой территориального общественного самоуправления в 2010 году. Меня, как и многих других жителей, не все устраивало в жизни, и было желание некоторые вещи исправить. ТОС — это прекрасная диалоговая площадка между властью и народом.
Что касается депутатов, то я сам часто наблюдал, как за полгода до выборов человек, решив стать депутатом, выбирает себе какую-то конкретную территорию, часто ему совсем не знакомую, и пытается там что-то делать. Но такая деятельность "напоказ" людей только раздражает. Думаю, если ты хочешь выиграть, то нужно идти на выборы только там, где тебя хорошо знают. Я считаю, что если ты решил связать свою деятельность с политическим полем, то работать надо профессионально, хорошо зная свою территорию, и только тогда будет реальный результат.
Работа депутата и ТОСа похожа тем, что они организовывают жителей, а за счет самоорганизации можно решить многие вопросы.
Я считаю, если кандидаты в депутаты придут в ТОС и начнут общаться с населением не за полгода до выборов, а года за два-три, это будет полезнее и для людей, и для самого политика. За это время он может успеть что-то сделать, привлечь инвестиции, проявить себя и заслужить доверие жителей. А за полгода до выборов сложно сделать что-то серьезное. К тому же сейчас запрос у жителей, особенно у молодежи, не на то, чтобы покрасить лавочку, а на прямой диалог с властью. Люди хотят, чтобы их услышали.
— Как это можно реализовать?
— Приведу пример, как это делалось раньше. Депутат Александр Алексеевич Гусев у нас на собрании ТОСа озвучивал вопросы, которые будут решаться за заседании думы, жители высказывали свое мнение, и он это мнение учитывал. Сейчас технологии позволяют делать онлайн-голосование. Это дает жителям более широкие возможности, чтобы выразить свое мнение. Люди должны чувствовать себя нужными всегда, а не только перед выборами.
— Если бы вы стали депутатом, то сделали бы такую систему?
— Да. У нас в ТОСе такая система работала, и ничто не мешает ей работать и среди депутатов. Я понимаю, что голосовать будут не все, но задача депутата — быть максимально открытым и дать возможность выразить свое мнение как можно большему количеству людей. Это площадка для политически активных граждан, но гражданское общество не создается моментально. Оно формируется через конкретные шаги, в том числе и те, которые мы предлагаем.
— Не во всех вопросах жители компетентны. Вы готовы заниматься и просвещением?
— Да, конечно, мы этим и занимаемся. Ведь многие либеральные оппозиционеры, особенно "навальнисты", сейчас "хайпуют" именно на безграмотности гражданина. Сыплют трескучими фразами о глобальных псевдопроблемах, а ведь, по сути, логично было бы начать наводить порядок на территории, где ты живешь и знаешь все проблемы, а потом уже говорить обо всей стране.
У нас же, как показывает практика, представители оппозиции работать не хотят. Я зову их к себе, предлагаю сделать что-то реальное, но у них тут же появляется куча отговорок. Не нужно кричать, что я плачу налоги, а кто-то тратит деньги не туда, нужно просто все взять и проверить. Все должно контролироваться гражданами. Например, у нас любой житель может проверить, куда тратятся деньги нашего ТОСа — те 500 тыс. рублей, которые выделяются нам на текущую деятельность. И мы постоянно говорим об этом, отчитываемся перед жителями на общих собраниях.
Мой призыв — присоединиться к ТОСу и совместно, мирным путем решать все проблемы. Гражданские конфликты никогда не идут на пользу стране. Хватит воевать, ведь есть мирные, а главное, эффективные способы решить многие проблемы. У нас есть костяк активных, адекватных, вполне профессиональных людей, которые знают, что нужно не говорить, а делать, дело всегда побеждает.
И как бы "Единую Россию" ни ругали, на моей территории представители этой партии работают системно, в постоянном контакте с нами и с жителями, а не от выборов до выборов. Остальные же лишь неумело критикуют и имитируют бурную деятельность.
— Как отреагировали участники конференции на ваш доклад?
— Инициативу поддержали. Оказывается, что другие председатели ТОСов думают так же. Некоторые тоже идут в депутаты. Наш ТОС в Самаре — самый подготовленный к этому. По итогам конференции Губернатору направлено письмо с просьбой поддержать проект "ТОС — школа депутата". В основе этого проекта — деятельность нашего ТОСа.
Коллеги в 52 регионах говорят, что в Самаре созданы все условия для развития ТОСов, в других регионах и условия хуже, и финансирование меньше, а где-то на это вообще не выделяют деньги.
— И все-таки как ТОС поможет кандидату стать депутатом?
— С выстроенной системой работы в ТОСе депутат сможет выиграть выборы, ведь он закрепил свой авторитет делами. Кроме того, став депутатом, человек уже будет знать жителей и их проблемы, ему будет проще войти в курс дела. Депутатов ведь тоже надо учить, это своего рода профессия. ТОС сможет подготовить их к практической работе, к диалогу с гражданами, погрузит в реальные проблемы, поможет найти механизмы их решения. Я могу с полной ответственностью заявить: ТОС — это стартовая площадка для депутата.
— Вы сами уже решили участвовать в выборах?
— Да. В ТОСе я работаю уже почти 11 лет, и жители очень настаивали, чтобы я пошел в депутаты. Они говорят, что депутаты приходят и уходят, а Вы с нами работаете уже 12 лет, так будьте еще и депутатом. И я их понимаю, как понимаю и то, что мне нужно профессионально развиваться и применять накопленный опыт для улучшения жизни граждан.
— Но больше будет нагрузки…
— Конечно. Но ТОС — хорошая школа, позволяющая выдержать любые нагрузки.
— Председателем ТОСа останетесь?
— Да. Одно другому не мешает.
— Как вы видите работу в роли депутата?
— Основные проблемные вопросы касаются ЖКХ, буду их решать, опыт есть. Многие проблемы связаны с развитием местного самоуправления и подготовкой кадров.
Еще один важный момент — это создание инвестиционной привлекательности территории. И безусловно, в решении всех этих проблем надо использовать самые передовые информационные технологии. Сейчас, например, мы планируем разработать цифровую информационную платформу "ТОС — общественный контроль", которая позволит обобщить весь накопленный нами опыт, эффективно взаимодействовать с государственными органами, депутатским корпусом и более оперативно решать текущие проблемы жителей.
— Как инвестиции привлекать?
— За счет системной профессиональной работы и активности граждан. Примером может служить реализация проекта "Комфортная городская среда". Люди активно голосовали, и в результате туда вкладываются деньги. Свою территорию, достаточно большую, 2 кв. километра, мы почти благоустроили. Сейчас моя главная задача — правильно определить дальнейшие перспективы развития и постоянно повышать активность граждан.
— По какому округу будете кандидатом?
— 22 округ, население 107 тысяч человек, а у ТОСа — 15 тысяч. В Промышленном районе всего 18 ТОСов, я знаю работу каждого из них. Дело тут даже не в победе. Своим примером я хочу показать, что работа "на земле", бесценный опыт, полученный здесь, а главное, поддержка жителей — это реальный путь стать депутатом.
Уверен, что ТОС позволяет эффективно влиять на решения исполнительных и законодательных органов власти. Это прямая возможность диалога населения с властью. Тем, кто выходит на митинги, мы показываем, что жизнь можно менять самостоятельно, что все проблемы можно решить в конструктивном диалоге. Наш главный девиз: "Не говорить — а делать, не ждать — а работать", работать профессионально, грамотно и отвечать за сделанное перед людьми.
Последние комментарии
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.