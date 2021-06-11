Новый ЖК на Московском шоссе столкнулся с противостоянием жителей

В Самаре жители домов в районе пересечения ул. Бубнова и Московского шоссе заявляют о нарушении своих прав при планируемом строительстве в этом районе высотного жилого комплекса.

Напомним, ЖК из четырех домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры планирует возвести ООО "Специализированный застройщик "СК Владимир". Под застройку попадают три земельных участка площадью 8,4 тыс. кв м, на которых ранее находилась автостоянка. Согласно проекту, ввод зданий в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. В конце прошлого года на общественных слушаниях компания получила одобрение на отклонение от предельных параметров.

Однако против строительства ЖК выступили жители близлежащих домов. Так, в марте появилась информация, что они собрали тысячу подписей против застройки и готовы провести акцию с перекрытием Московского шоссе.

"Наш микрорайон был изначально сформирован при застройке как целостный и завершенный. Здесь нет мест и инфраструктуры для уплотнительной застройки, — комментирует председатель ТОС "13 микрорайон" Елена Дернова. — У нас уже сейчас не хватает мест в школах и детсадах, большие очереди в поликлиниках, проблемы с парковочными местами (застройщику при этом согласовали заниженный коэффициент по количеству парковочных мест). При строительстве, очевидно, будут нарушены нормы по инсоляции близлежащих домов, как это уже произошло из-за стройки на ул. Димитрова, 74".

По ее словам, жители узнали о проведении общественных слушаний уже после того, как они состоялись, и были шокированы новостью о грядущей стройке. "Считаю, что согласование такого строительства — настоящее преступление", — делится женщина, добавляя, что по ее информации, разрешение компанией пока не получено.

"В 2014 году администрация Самары констатировала, что район перенаселен. Помимо того, имеются другие недострои, которые также предполагается достроить, а это еще около 500 квартир и рост социальной нагрузки", — отмечает местный житель Николай.

Председатель ТОСа также указывает, что на участке, выкупленном застройщиком, находится резервная ветка магистрального водопровода, и недоумевает как участок с таким стратегическим объектом мог оказаться в частной собственности.

Новый виток конфликта начал закручиваться в конце мая как раз вокруг этого трубопровода. Жителей встревожила работа техники рядом с их домами — подрядчик "Самарских коммунальных систем" начал рыть траншею, объяснив это необходимостью проведения ремонта трубы. Однако местный актив усомнился в такой аргументации — по их словам, труба находится в 50 метрах от траншеи — как раз на участке застройщика, и никаких заявок на ее ремонт не поступало. Жители считают, что под таким предлогом СК "Владимир" хочет провести перенос мешающих ему коммуникаций. Хотя формально заказчиком работ выступают "Самарские коммунальные системы".

"Компания, обладающая правом собственности на данный участок, пытается вынести коммуникации на соседнюю территорию, не имея на это соответствующих разрешений. Сначала они пытались вынести трубы на частную территорию, но вмешались сотрудники газовой службы и предупредили, что это опасно: дело в том, что под землей проходит газовая магистраль и копать рядом с ней запрещено, — поясняет Николай. — Тогда застройщик решил кинуть трубу на муниципальную землю, с другой стороны участка. Для этого он обратился в администрацию Кировского района под предлогом ремонта трубы".

По словам собеседника "ВН", представители администрации Кировского района квалифицировали перенос коммуникаций как реконструкцию: "А это отдельный проект со множеством согласований, экспертиз, разрешений. Но у тех, кто занимается перекладкой труб, ничего этого нет. Все, чем они руководствуются, — фиктивная заявка от жителей на ремонт".

Самарец рассказал, что в течение двух последних недель рабочие роют траншею на муниципальной земле. За это время жители несколько раз вызывали правоохранительные органы. Но, как говорит Николай, завидев полицию, рабочие убегают. А через какое-то время возвращаются вновь, продолжают рыть траншею.

"Следующим этапом, видимо, станет прокладка трубы, а затем — подключение к ней водоснабжения. По сути, это беспредел. У них нет никакого разрешения на реконструкцию", — негодует Николай.

Елена Дернова добавляет, что у подрядчика не было разрешения на вскрытие грунта, а работы проводятся в выходные — когда многие жители уезжают за городом, а ведомства не работают. Она также рассказала, что обращалась в полицию, где ее опросили, но реакции пока не последовало.

По словам председателя ТОСа, на месте планируемой стройки органично смотрелось бы общественное пространство - бульвар или парк с местами для активного отдыха молодежи.

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