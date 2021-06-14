В Самаре по пр. Кирова пошли трамваи

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В понедельник, 14 июня, возобновилось движение трамваев 8 и 25-го маршрутов по пр. Кирова на участке от ул. Железной Дивизии до БТЭЦ, сообщает ТТУ Самары.