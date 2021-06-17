В Самаре скорость электросамокатов ограничат 15 км/ч

Кикшеринговые операторы в Самарской области ограничат скорость электросамокатов 15 км/ч. О том, что соответствующее соглашение достигнуто региональным минтрансом с крупнейшими операторами проката самокатов, стало известно на заседании губернской думы 17 июня.

Депутаты губдумы также планируют обратиться в федеральный минтранс с просьбой определить правовой статус электросамокатов.

"Электросамокаты де-юре транспортными средствами не считаются, при этом они развивают скорость до 60 км/ч", - отметил депутат Михаил Матвеев, добавив, что речь идет не об установлении ограничений, а об определении статуса транспортного средства и упорядочении движения.

Спикер губернской думы Геннадий Котельников отметил, что проблема актуальна, и за полтора-два месяца с появления кикшеринга в Самаре количество травм, связанных с передвижением на электросамокатах, увеличилось в разы.

По состоянию на 3 июня в медучреждения обратились 140 человек, получивших травмы при использовании электросамокатов.