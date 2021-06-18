Контрольно-счетная палата нашла нарушения при строительстве детского сада в "Волгаре"

Контрольно-счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были потрачены средства, выделенные с 2018 по 2021 годы на строительство детского сада в "Волгаре" (14-й квартал, 4-й мкрн). Деньги (254,2 млн рублей) были выделены из регионального бюджета в рамках госпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, в том числе в рамках нацпроекта "Демография".

Проверка показала, что ответственный исполнитель в лице городского департамента градостроительства некачественно планировал и обосновывал средства на строительство. В итоге 52,4 млн рублей, запланированные на возведение детского сада в 2018 г., не были потрачены. Кроме того, ведомство купило дополнительные накопительные водонагреватели на 286 тыс. рублей, несмотря на то что потребности в них не было.

"Расходы на приобретение данного оборудования не отвечают принципу эффективности, установленному статей 34 Бюджетного кодекса РФ", - отмечается в сообщении контрольно-счетной палаты.

Кроме того, ради достижения результата по проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет" муниципальный заказчик заключил контракт на строительство со сроком работ до июля 2020 года, что не соответствовало сроку реализации проекта - до 31 декабря 2019 года.

Обнаружены также нарушения ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Департамент градостроительства принял и оплатил невыполненные работы, а также те, что не соответствовали условиям контракта. Общая сумма составила 370,7 тыс. рублей. В КСП отмечают, что в период проведения проверки нарушения были устранены, работы выполнены, излишне выплаченные средства перечислены обратно.

По итогам мероприятия было внесено представление руководителю департамента. Информационные письма направлены главе Самары, министру строительства Самарской области и в облпрокуратуру.