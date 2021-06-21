Самарский минтруд дал рекомендации по работе в жару

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области дало рекомендации по организации режимов труда и отдыха работников в условиях экстремально высоких температур.

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников. В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах может быть ограничено.

Кроме того, в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодателем могут использоваться защитные мероприятия (средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, перенос смены на утреннее или вечернее время и др.).

При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой на организм, необходимо обеспечение медицинского контроля за работающими в течение рабочей смены.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости.

С учетом прогнозов метеослужб может быть рекомендовано предоставление по соглашению между работодателем и работником краткосрочных ежегодных оплачиваемых отпусков вне графика.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют жару до 36 °C.