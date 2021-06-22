Самарские депутаты предложили выделить специальные полосы движения для самокатов

На заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению вновь рассмотрен вопрос безопасности при пользовании электросамокатами.

Участники заседания отметили, что в настоящее время все крупные российские города, в том числе и Самара, столкнулись с проблемой массового использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ).

В Самаре уже используется более трех тысяч СИМ. По информации министерства здравоохранения Самарской области, за апрель и май в отделения и пункты травматологии Самары обратились за помощью 145 человек, которые получили травмы в результате использования СИМ, 12 человек госпитализировано.

Депутатами Самарской губернской думы подготовлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой об ускорении рассмотрения и принятия проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в ПДД (в части правового регулирования вопросов пользования средствами индивидуальной мобильности), а также инициировании поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по данному вопросу.

"Речь не идет о запрете самокатов - речь идет об ограничении их скорости, а также об использовании обязательной экипировки (шлем, защита) для тех участников движения, кто ездит на самокатах по проезжей части. Конечно, должна вводиться определенная административная ответственность за нарушения установленных правил участниками дорожного движения, использующими средства индивидуальной мобильности. На данный момент идет некое отставание законодательной базы от развития технического прогресса. Это необходимо исправить", - пояснил председатель комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Основополагающим является внесение изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации в части особенностей закрепления понятийного аппарата и правил использования гражданами СИМ (их движения, стоянки, парковки и т.д.). СИМ следует относить к источникам повышенной опасности, возлагая ответственность за причиненный вред на собственника и пользователя.

При этом в перспективе реализации вводимых к электросамокатам новых требований должна быть обеспечена и готовность регионов по наличию дорожной инфраструктуры (выделенных полос) для движения СИМ в условиях городской среды.