Начальник Центра ГИМС призвал жителей региона быть осторожнее на воде

Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов обратился к жителям региона с просьбой соблюдать правила поведения на воде.

Он отметил, что сейчас на территории региона стоит жаркая погода, местами температура воздуха достигает 36 градусов в тени, и граждане хотят проводить свой отдых вблизи водоемов. При этом часто приходится заходить в воду в запрещенных для купания местах.

"С начала наступления теплой погоды на акватории Самарской области уже погиб 21 человек, двое из них - дети. Все случаи гибели людей зарегистрированы на территории так называемых "диких" мест, к сожалению, ежегодно посещаемых отдыхающими. Всем известны излюбленные места правого берега Волги, однако необходимо помнить, что на противоположном берегу нет ни оборудованных пляжей, ни спасательных постов - это влечет за собой прямую угрозу жизни", - сообщил Старов.

Он также назвал основные причины происходящих трагедий: неумение плавать и правильно вести себя на воде, переутомление, перегревание, употребление спиртных напитков во время отдыха на берегу водоемов, оставление детей без присмотра у воды.

В каждом муниципальном районе определены места для купания, определены и планируются к открытию места для организованного и безопасного отдыха на воде. Напомним, сегодня муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки. Такие меры принимаются с целью остановить людей и удержать их от купания в опасных местах.

"Уважаемые граждане, призываем вас не пополнять печальную статистику гибели людей на воде, проявлять сознательность, находясь у воды, следить за детьми, не оставлять их одних, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купайтесь там, где имеются спасательные посты. Берегите свои жизни! Вода ошибок не прощает!" - призвал жителей области начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.