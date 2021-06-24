В страшном ДТП под Самарой погиб бывший замначальника облУФСКН Владимир Колычев

Бывший заместитель начальника областного УФСКН, с 2009 г. — глава самарского отделения "РосАтом" Владимир Колычев оказался одним из трех погибших в страшной автокатастрофе в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщила его бывшая коллега, исполнительный директор благотворительного фонда "Эвита" Ольга Шелест на своей странице "Вконтакте".

Напомним, смертельное ДТП с грузовиком Volvo и легковушкой Toyota произошло 22 июня на дороге Самара — Большая Черниговка. От удара грузовика легковая иномарка загорелась, погибли водитель и два пассажира Toyota. Водитель грузовика не пострадал.

О том, что одним из погибших оказался 63-летний экс-заместитель начальника УФСКН по Самарской области Владимир Колычев, сообщила его бывшая коллега, а ныне исполнительный директор благотворительного фонда "Эвита" Ольга Шелест. Она поделилась эмоциями в соцсетях:

"Он погиб в день моего рождения. За шесть часов до гибели он позвонил мне и только так, как он умеет сказал: Оленька, дорогая моя! Поздравляю с твоим днем, — вспоминает Ольга Шелест. -И мы еще минут 15 поговорили, вспомнили коллег по ФСКН, договорились встретиться в июле и попить зеленого чаю… А потом он поехал в область по работе. И при обгоне его автомобиль столкнулся с фурой. От удара фура перевернулась и вылетела в кювет, а его авто загорелся. Он погиб".

"Я узнала об этом сегодня утром и мир перевернулся. Это был удивительно порядочный и добрый человек. Он никогда не повышал голос, хотя служил в должности заместителя начальника УФСКН РФ по Самарской области. Именно он вел все самые резонансные оперативные разработки, которые потом превращались в громкие уголовные дела. Он всегда готов был поделиться опытом, поддержать, сам выехать на место преступления. Он не ругался матом. Вообще. Он соблюдал все посты, не пил алкоголь и не курил. Но мне разрешал курить у него в кабинете, особенно когда шел "мозговой штурм" или я приходила к нему в растрепанных чувствах за советом, а чаще- просто выплакаться", — поделилась она.

Прощание с Владимиром Колычевым состоится 25 июня, с 11:00 до 12:00 в музее им. Алабина.