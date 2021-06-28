СК "Согласие" в суде отбилась от выплат самарскому свинокомплексу за падеж скота от АЧС

СК "Согласие" не придется платить более 85 млн руб. АО "Северный Ключ" за уничтоженное в связи со вспышкой африканской чумы поголовье свиней, пишет "Самарское обозрение".

АО "Северный Ключ" стало жертвой вспышки африканской чумы свиньи в 2020 году. Из-за выявленной на предприятии инфекции "Северный Ключ" лишился почти всего своего свинопоголовья.

Предприятие оказалось на грани финансового краха. Свиньи были застрахованы в СК "Согласие" по программе агрострахования с господдержкой. Но в марте 2021 г. "Северный Ключ" подал два иска в Арбитражный суд города Москвы. Суммы претензий составляли 140,855 млн и 85,17 млн рублей., соответственно. В начале июня суд принял решение по одному из указанных исков на 85,17 млн руб. и встал на сторону страховщика.

Судя по материалам дела, шансов на получение какой-либо выплаты у самарского предприятия не было изначально. Страховщик приложил максимум усилий, чтобы минимизировать даже гипотетическую возможность платежей при наступлении страхового случая.

Согласно опубликованным данным, "Северный Ключ" обратился к "Согласию" за страховыми выплатами по риску "гибель животных в результате заразной болезни" (232 головы скота) и по риску "отчуждение животных при ликвидации очагов особо опасных болезней" (11608 голов). Суд отказал "Северному Ключу" сразу по нескольким причинам. "Согласие" предоставило суду данные, согласно которым "Северный Ключ" нарушал ветеринарные правила и нормы, в том числе в части безопасности предприятия по АЧС.

Управление Россельхознадзора по Самарской области зафиксировало на "Северном Ключе" административное правонарушение - предприятие вносило в электронные ветеринарные сопроводительные документы "заведомо ложные данные". Страховщик ссылался на то, что "Северным Ключом" не соблюдался принцип предприятия закрытого типа, на производство могли проникнуть грызуны из внешней среды. Водители транспорта, которые въезжают на комплекс "Северный Ключ", не проходят санобработку, не меняют обувь и одежду.

11 ноября возле одного из цехов "Северного Ключа", по версии страховщика, даже заметили кабана. Также на "Северном Ключе" якобы отсутствует контроль за едой, которую приносят с собой работники предприятия. Корм для животных между цехами перевозится в открытых кузовах, что позволяет птицам клевать его. Отдельно подчеркивается, что в ходе осмотра предприятия в октябре 2020 г. там обнаружили собаку на цепи, а также двух кошек и крыс.

Юристы "Согласия" ссылались и на то, что ущерб от потери 232 голов свиней не подлежит оплате, поскольку не превышает размер франшизы. Остальные 11608 животных не были застрахованы по риску "реквизиция". Кроме того, эти требования надлежало предъявлять не к страховой компании, а к госорганам. Также, по версии "Согласия", "Северный Ключ" предъявил требования по большему количеству животных, чем было застраховано.

Генеральный директор АО "Северный Ключ" Сергей Денщиков сообщил, что предприятие будет дальше судиться с "Согласием". "Зачем страховаться, если нет никакой защиты? Пока получается, что это бесполезное дело", - прокомментировал Денщиков.