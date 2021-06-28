СК "Согласие" в суде отбилась от выплат самарскому свинокомплексу за падеж скота от АЧС

СК "Согласие" не придется платить более 85 млн руб. АО "Северный Ключ" за уничтоженное в связи со вспышкой африканской чумы поголовье свиней, пишет "Самарское обозрение".
АО "Северный Ключ" стало жертвой вспышки африканской чумы свиньи в 2020 году. Из-за выявленной на предприятии инфекции "Северный Ключ" лишился почти всего своего свинопоголовья.
Предприятие оказалось на грани финансового краха. Свиньи были застрахованы в СК "Согласие" по программе агрострахования с господдержкой. Но в марте 2021 г. "Северный Ключ" подал два иска в Арбитражный суд города Москвы. Суммы претензий составляли 140,855 млн и 85,17 млн рублей., соответственно. В начале июня суд принял решение по одному из указанных исков на 85,17 млн руб. и встал на сторону страховщика.
Судя по материалам дела, шансов на получение какой-либо выплаты у самарского предприятия не было изначально. Страховщик приложил максимум усилий, чтобы минимизировать даже гипотетическую возможность платежей при наступлении страхового случая.
Согласно опубликованным данным, "Северный Ключ" обратился к "Согласию" за страховыми выплатами по риску "гибель животных в результате заразной болезни" (232 головы скота) и по риску "отчуждение животных при ликвидации очагов особо опасных болезней" (11608 голов). Суд отказал "Северному Ключу" сразу по нескольким причинам. "Согласие" предоставило суду данные, согласно которым "Северный Ключ" нарушал ветеринарные правила и нормы, в том числе в части безопасности предприятия по АЧС.
Управление Россельхознадзора по Самарской области зафиксировало на "Северном Ключе" административное правонарушение - предприятие вносило в электронные ветеринарные сопроводительные документы "заведомо ложные данные". Страховщик ссылался на то, что "Северным Ключом" не соблюдался принцип предприятия закрытого типа, на производство могли проникнуть грызуны из внешней среды. Водители транспорта, которые въезжают на комплекс "Северный Ключ", не проходят санобработку, не меняют обувь и одежду.
11 ноября возле одного из цехов "Северного Ключа", по версии страховщика, даже заметили кабана. Также на "Северном Ключе" якобы отсутствует контроль за едой, которую приносят с собой работники предприятия. Корм для животных между цехами перевозится в открытых кузовах, что позволяет птицам клевать его. Отдельно подчеркивается, что в ходе осмотра предприятия в октябре 2020 г. там обнаружили собаку на цепи, а также двух кошек и крыс.
Юристы "Согласия" ссылались и на то, что ущерб от потери 232 голов свиней не подлежит оплате, поскольку не превышает размер франшизы. Остальные 11608 животных не были застрахованы по риску "реквизиция". Кроме того, эти требования надлежало предъявлять не к страховой компании, а к госорганам. Также, по версии "Согласия", "Северный Ключ" предъявил требования по большему количеству животных, чем было застраховано.
Генеральный директор АО "Северный Ключ" Сергей Денщиков сообщил, что предприятие будет дальше судиться с "Согласием". "Зачем страховаться, если нет никакой защиты? Пока получается, что это бесполезное дело", - прокомментировал Денщиков.
Последние комментарии
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу