В Тольятти проходит акция по сбору питьевой воды для бездомных

В Тольятти в рамках акции "Чистая вода для здоровой жизни" проводится сбор воды для бездомных людей. Организатором благотворительного мероприятия выступает некоммерческая организация Фонд "Социальные инвестиции", которая ранее организовала мобильный и стационарный пункты питания для нуждающихся.

"Воду мы уже начали раздавать на мобильном пункте питания четыре раза в неделю, — сообщает глава фонда Анатолий Арсенихин. - На кормлении она расходится очень быстро, так как людей в такую жаркую погоду всегда мучает жажда. В общей сложности мы раздаем в день более 40 литров воды".

Он сообщил, что люди уже откликаются на просьбу помочь нуждающимся. Недавно три коммерческие организации осуществили благотворительную поставку бутилированной воды в офис фонда по адресу Фрунзе, 9. В общей сложности это составило 468 литров. Еще 32 литра доставили обычные тольяттинцы.

Представители фонда просят приносить негазированную простую воду в пластиковых бутылках объемом 0,5 литра и 1 литр, поскольку тару такого объема удобнее носить с собой.

Несмотря на то, что акцию планировалось завершить 23 июля, скорее всего она будет продлена до середины августа. По прогнозам метеорологов жаркая погода продержится минимум полтора месяца.

Офисы и телефоны фонда:

Центральный район — ул. Индустриальная д. 4, стр. 1, тел. 26-23-03;

Центральный район — ул. Комсомольская д. 40 ("Банк вещей"), тел. 8 927 029 21 56;

Автозаводский район — ул. Фрунзе д. 9, первый этаж (желтая дверь, надпись "Бесплатная юридическая консультация") тел. 51-62-10.