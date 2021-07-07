Гендиректора самарской фирмы будут судить за сокрытие более 31 млн руб. от налоговой

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение гендиректору ЗАО по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в крупном размере"), сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, руководитель включал в декларацию ложные сведения по НДС. Для этого он предоставлял в бухгалтерию фиктивные договоры и подложные счет-фактуры различных организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. Позже это позволило ЗАО необоснованно получить вычет НДС. Ущерб составил более 31 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено суд для рассмотрения.
Последние комментарии
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!