Гендиректора самарской фирмы будут судить за сокрытие более 31 млн руб. от налоговой

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение гендиректору ЗАО по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в крупном размере"), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, руководитель включал в декларацию ложные сведения по НДС. Для этого он предоставлял в бухгалтерию фиктивные договоры и подложные счет-фактуры различных организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. Позже это позволило ЗАО необоснованно получить вычет НДС. Ущерб составил более 31 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено суд для рассмотрения.